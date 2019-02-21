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Bağımsız aday Gökçe’den turizm projesi

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Sart Mahallesinde turizmin geliştirilmesi için hazırladığı projeleri açıkladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:06
Bağımsız aday Gökçe’den turizm projesi

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Sart Mahallesinde turizmin geliştirilmesi için hazırladığı projeleri açıkladı.


Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe Salihli’ye bağlı Sart Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Gökçe mahallelilerle düzenlediği toplantıda ile 1. ve 3. sit alanında bulunan Sart Mahallesinin yol, su ve düzenleme sorunlarını ve çözüm yollarını konuştu. Sart esnafıyla, Sart Mahallesi’nin geleceğini ve mahalleye yapılacak olan projelerini anlatan Ertan Gökçe “Salihli Kurşunlu Sağlık Oteli ve Fizik Tedavi Merkezi projesi, Salihli Sart Turizm Ofisi ve Sart Mobil Müze projemiz, Çamurhamamımahallesi kahvaltı ve yöresel pazar projemiz ile birlikte Odun Köfte, Üzüm, Zeytin, Kiraz ve Yörük festivali ve şenliklerimizle Salihli’yi yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi haline getireceğiz. Salihli’yi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri ve görülmesi gereken yerler listesinde de en üst sıralara taşıyacağız" dedi.


Lidyalılar’ın başkenti Sardes’in de içinde bulunduğu Sart Mahallesiyle ilgili turizmi geliştirilmesi için hazırladığı projelerini açıklayan Gökçe, “Tarihe ’altın parayı icat eden uygarlık’ olarak geçen Lidyalılar’ın başkentiSardes’i ve Bin Tepeler olarak adlandırılan Lidya Krallarının gömüldüğü 85 mezarı, Hıristiyanlığın 7 kutsal tapınağından biri olan Artemis Tapınağını yılda ortalama 50 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Mobil Müze ve Tanıtım Ofisi projelerimizle bu sayıyı yapacağımız diğer birleştirici projelerleturist sayısını 1 milyona çıkararak Salihli’yi turizmde şaha kaldıracağız. İşsizliği önlemek öyle 10 bin kişiye iş vaat etmekle değil yatırımla olur. Refah bir yaşam sözü için yatırım yapmak gerekir. Biz Salihli halkına söz veriyoruz. Salihli’nin yatırımlarla önünü açacağız. Salihli’ye iş imkanı , bereket ve huzur vaat ediyoruz" dedi.


Üretken belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Gökçe, "Salihli’de Sart mahallemizde sanat dostu Avukat Şakir Balcının tamamen ahşap ve toprak kullanarak oluşturduğu LydiaNature Parkı tamamen bitmemiş olsa da muhteşem güzellikleri içinde barındırıyor. Lydia uygarlığının kültür dokusu ile işlenmiş, Lidya evi, tarihte ilk basılan altın para sikkesinin hediyelik bir örneği ve basım atölyesi,Ağaç dallarından yapılan at figürü ve daha bir çok şey bu parkta mevcut. Üretken olunursa 15 bin kilometre öteden gelen yabancı turistler hem Sart’ı hem Salihli’yi gezer, tanır yapacakları konaklama, alışverişlerle de hem esnafımız hem Türkiye ekonomisi kazanır. Sart neden bir İzmir, Selçuk Efes olmasın? Klasik belediye anlayışının dışında üretken belediyecilik anlayışı ile Salihli halkına bereket ve huzur vaat ediyoruz. Dolayısıyla biz Salihli’nin tümünü kucaklayan, mutlu edecek projelerle varız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:06
  1. sanat
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