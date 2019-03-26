Bağımsız aday Gökçe Mersinli Mahallesinde projelerini anlattı

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Mersinli mahallesinde projelerini anlattı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarına aralıksız devam eden Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, bu kapsamda mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor. Son olarak Mersinlimahallesindeseçmeni dinleyen Gökçe, başkan olduğu takdirde hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini söyleyen Gökçe, "Bizim dönemimizde klasik belediyecilik anlayışı son bulacak. Bizim dönemimizde Salihli Belediyesi tuvalet, kafeterya, çay bahçesi işletmeyecek. Biz fabrikalar kuracağız, kooperatifler kuracağız, Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri kuracağız, Esnaf ve Meslek siteleri kuracağız ve üretim şirketleri ile vizyonu olan projelerimizle Salihli’yi yatırımcılar için cazibe merkezi yapacağız. İnsanımıza iş, aş ortamı oluşturacağız" dedi.

İstihdam oluşturacak projeler hazırladıklarını söyleyen Gökçe, "Kurtuluş mahallemizde yapacağımız yeni modern kapalı pazaryerinin üst katında ve yine Durasıllı, Yılmaz, Mersinli mahallesinde eski belediye binalarında sosyal belediyecilik adına Salihlili vatandaşlarımızın yeni meslekler öğrenmesi, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmesi, aile bütçelerine katkı sağlaması amacıyla el sanatlarından, meslek kurslarına, kişisel gelişim kurslarına kadar tüm kursların ücretsiz verildiği, üretilen ürünlerin aile bütçesine katkı sağlaması için sergilerin, kermeslerin yapıldığı, sağlıktan, aileye, çocuk gelişiminden bir çok konuya hizmet vermesi için seminer ve bilgilendirme salonunun olduğu kısa adı SAL-MEK olacak olan Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri yapacağız" diye konuştu.

Salihli’nin çalışan bir ilçe olacağını belirten Gökçe, "Salihli vatandaşlarımızın artık arılar gibi, karıncalar gibi çalıştığı bir şehir olacak. Salihli insanının eline artık bir bez, tahta, bir taş verdiğimizde SAL-MEK’ler sayesinde o verilen madde mücevhere dönüşecek. Her iş kolunda becerikli, bilgili, elinden iş gelen, asla boş durmayan üreten insanlarımızın sayısı artacak. Bugün dünyadaki tüm şehirlerin ortak sorunu insan kaynaklarıdır. Eğer iyi bir insan kaynağına sahipseniz yatırımcı o bölgeye gelip yatırım yapıyor. SAL-MEK’lerde giyim tasarımından takı tasarımına, İngilizce’den bilgisayarlı muhasebeye, arıcılıktan tavşan yetiştiriciliğine, kaynakçılıktan forklift opertörlüğüne bir çok branşta Salihli halkı ücretsiz hizmet alacak. SAL-MEK’ler sayesinde Salihli üreten, çalışma azmi olan, öğrenme arzusu taşıyan insanlarımızın daha arttığı bir ilçe olacak. Beraber ortak iş kuran, çalıştığı kuruma iş gücü katan, ürettiği ürünü satarak ev ekonomisine katkı sağlayanların çoğaldığı bir şehir olacak. Zaten gün boyu dört duvar arasında ruhu kararan kimselerden şehre ülkeye hayır gelir mi? Tabi ki gelmez. SAL -MEK’ler insanlarımızın alın terinin, göz nurunun, umudunun, yaşama sevincinin adresi olacak" dedi

Hazırlamayı planladıkları kursların ücretsiz olacağı vaadinde bulunan Gökçe, "Kurs ücretleri ücretsiz olacak. SAL-MEK kurs başvurularında ya da eğitimlerde hiçbir şekilde ücret alınmayacak. Kurslarda devam zorunluluğu olacak. Kursiyer, modüllü branşlarda herhangi bir modülün toplam saatinin %20’si kadar gelmediği taktirde o modülden başarısız sayılacak, sertifika alma hakkını kaybedecek. Modülsüz branşlarda ise, toplam ders saatinin yüzde 20’si kadar gelmediği taktirde o kurstan başarısız sayılacak, sertifika alma hakkını kaybedecek

Kurslara devam eden ve kurs sonunda yapılan sertifika sınavlarında başarılı olan kursiyerlere Yurt içinde geçerli Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Onaylı Sertifika verilecek" ifadelerini kullandı.

Salihli’de sağlık oteli kurmayı planladıklarını söyleyen Gökçe, "Kurşunlu’da Sağlık Oteli ve Fizik Tedavi Merkezi projemizle, Adala, Durasıllı, İğdecik mahalleleri Güneş Enerji Santrali Projemizle, Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri projemizle, Salihli Belediyesine gelir elde etmek için zeytinyağı ve diğer gıdaları işleme paketleme fabrikası projemizle, Zeytinciler Sitesi projemizle, Belediye olarak garantili satın alma sözleşmeleri yaparak "sözleşmeli üretim" modeli projemizle, Salihli Hükümet Konağı projemizle, Kurtuluş modern kapalı pazar yeri projemizle üreten, hareketli, çağdaş bir Salihli hedefliyoruz” dedi.