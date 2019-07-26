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Bağımlılıktan aile kurtarır

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), 17 ilçede alkol ve madde bağımlılığı ile topyekûn mücadele kapsamında Davutdede Mahallesi sâkinleriyle bir araya geldi.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:33
Bağımlılıktan aile kurtarır

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), 17 ilçede alkol ve madde bağımlılığı ile topyekûn mücadele kapsamında Davutdede Mahallesi sâkinleriyle bir araya geldi.


Uyuşturucu madde kullanımı sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın en önemli meselelerinden biri halini alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de 2015 yılında hizmete açtığı GADEM ile başlattığı bağımlılıkla mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana başvuruda bulunan bağımlı ve ailelerine bireysel ve grup danışmanlığı yaparak sosyal iyileşme sürecine destek veren GADEM, bir yandan da yasa dışı bağımlılık yapıcı uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında koruyucu ve önleyici çalışmaları hayata geçiriyor. Toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiren madde bağımlılığı ile mücadeleyi mahallelerin kanaat önderleri, muhtarlar, din görevlileri, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte sürdüren GADEM, geçtiğimiz haftalarda Osmangazili muhtarlarla yaptığı eğitim toplantısının bir benzerini Yıldırım’ın Davutdede Mahallesi’nde vatandaşlarla yaptı.


Büyükşehir Belediyesi, GADEM, Yıldırım Belediyesi ve Davutdede Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde Yıldırım Belediyesi Yıldırım Han Konferans Salonu’nda yapılan ‘Bağımlılıktan aile kurtarır’ temalı eğitim toplantısına mahalle halkı da ilgi gösterdi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dâiresi Başkanı Mehmet Fidan, katılımcılara madde bağımlılığının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Bilhassa uyuşturucu ile mücadele konulu çalışmalara vatandaşların pek katılmak istemediğini hatırlatan Fidan, “Ancak asıl acı olan belki bir çocuğumuzun, evladımızın veya komşumuzun bir maddeye bağımlı kaldığını da uzun yıllar sonra fark ediyoruz. Öncelikle uyuşturucu maddeden korkmayacağız. Bu sorunu belediyeler olarak şehrin yöneticileriyle, muhtarlar, din görevlileri, basın camiası, sivil toplum kuruluşları hatta her bir fert olarak topyekûn mücadele ederek çözeceğiz. Bu manada GADEM gerek madde bağımlılarına gerekse bağımlı ailelerine her türlü danışmanlık hizmetini veriyor” dedi.


Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Kâmil Kanbur da belediye olarak bağımlılıkla mücadele konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.


Davutdede Mahallesi Muhtarı Ersin Özbek de düzenlenen bu eğitim semineri sayesinde bağımlılıkla mücadele konusunda mahalle sâkinlerinin bilgi sahibi olacağını hatırlattı.


Toplantıda GADEM uzmanları tarafından bağımlılık yapıcı maddeler, madde bağımlılığının sağlığa olan etkileri, bağımlılıktan kurtulma yolları hakkında sunum yapıldı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:33
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