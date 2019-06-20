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Bağımlılıkla Mücadeleyi TBMM’de anlattı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜBAM) Müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen, TBMM’de kurulan Araştırma Komisyonu’Na Düzce’de çalışmaları anlattı.

20 Haziran 2019 Perşembe 18:20
Bağımlılıkla Mücadeleyi TBMM’de anlattı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜBAM) Müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen, TBMM’de kurulan Araştırma Komisyonu’Na Düzce’de çalışmaları anlattı.


Bilişim teknolojileri bağımlılığı etkilerinin incelenerek, olası zararlarının bertaraf edilmesi ve bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla TBMM’de kurulan Araştırma Komisyonu’na davet edilen Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜBAM) Müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen, toplantıda bir sunum gerçekleştirdi.


Milli Eğitim Eski Bakanı ve 24. Dönem Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı’nın başkanlık ettiği komisyon toplantısına; DÜBAM Müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen ile birlikte Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kendirli de katılım gösterdi.


DÜBAM’ın kuruluş amacını ve faaliyetlerini anlatarak sunumuna başlayan Demirezen, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı önderliğinde kurulan Düzce İl Koordinasyon Kurulu olarak bağımlılıkla mücadelede sektörlerle ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Dr. Zülkif Dağlı’nın öncülüğünde İl Koordinasyon Kurulu üyeleri ile stratejik plan çerçevesinde çalıştaylar düzenlediklerini söyleyen Demirezen, bu çalıştaylara katılım gösteren her birimin ve kişinin görüşleri doğrultusunda karar aldıklarını ve uyguladıklarını dile getirdi.


Düzce’de bulunan kamu kurumu ve kuruluşları, Düzce Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşları (STK) ile Düzce’nin sorunlarına çözüm yolları aradıklarını ifade eden Dilek Demirezen, Düzce’de açılan “zeka oyunları sınıfları”, teknolojinin güvenli kullanımını öğretmek için hazırlanan “oyun sokakta” programı, “bağımlılığı önlemek için geliştirilen “sağlıklı yaşam kulübü çalışmaları” ve “akran eğitimi programları” ile bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulduğuna dikkat çekti.


DÜBAM ekibinin, teknolojinin güvenli kullanımına yönelik önerilerini; Mevzuat/Politika Geliştirme Çalışmaları, Sivil Toplum Kuruluşları, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı başlıkları altında sunduğunu belirten Demirezen, özellikle profesyonel iş gücünün yetiştirildiği üniversitelerde; bilgisayar ve oyun teknolojileri geliştirilen bölümlerde etik ve çocuk psikolojisine dair derslerin zorunlu olarak açılması, diğer alanlarda da teknolojinin güvenli ve bilinçli kullanımına dair derslerin zorunlu olması konusunda görüşlerini dile getirdi.


Konunun taraflarının bir araya geldiği; özellikle teknoloji hizmetini alan ve teknoloji hizmetini planlayan kişilerin, medya, STK temsilcilerinin ve kamunun birlikte olup konuyu tartışabileceği yapılandırılmış bir çalıştay yapılmasının önemli olduğunu TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri ile paylaşan Demirezen, Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi tarafından bağımlılık alanında bu güne kadar yapılan çalışmaların anlatıldığı; kitap dergi, broşür ve hediye takdimi ile sunumunu sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:20
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