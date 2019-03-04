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Bağımlılıkla mücadelede ortak çalışma yürütülecek

Yeşilay Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerinden Mücahit Korkut ile Şerafettin Macit ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Samet Özata ile merkez yetkilileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:55
Bağımlılıkla mücadelede ortak çalışma yürütülecek

Yeşilay Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerinden Mücahit Korkut ile Şerafettin Macit ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Samet Özata ile merkez yetkilileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret ettiler.


1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle bağımlılıkla mücadele konusunda Atatürk Üniversitesi ile var olan mevcut çalışmaları daha verimli hale getirmek için Rektör Çomaklı ile bir araya gelen Yeşilay yetkilileri üniversite bünyesinde bulunan Yeşilay kulübünün daha aktif hale getirilmesi konusunda Rektör Çomaklı’dan yardım talep ettiler.


Rektör Çomaklı ile Yeşilay’ın çalışmaları ve iş birlikleri konularında görüş alışverişinde bulunan yetkililer; alkol, madde ve diğer bağımlılıklar konusunda öğrencilere eğitim verilmesi gerektiğini belirttiler.


“Bütün Gençler Bizim Evladımız”


Atatürk Üniversitesinin her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıkla mücadele konusunda üzerine düşeni yaptığını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğini belirten Prof. Dr. Çomaklı, Yeşilay ile ciddi çalışmalar gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.


Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi öğrencisi olsun olmasın bütün gençler bizim evladımız. Onların kötü alışkanlıklarından kurtulması için tüm kurumlarımızla çeşitli iş birlikleri ve projeler yürütüyoruz. Üniversite olarak kaliteli bir akademik kadroya sahibiz. Sizlerin de bu potansiyeli aktif kullanmanızı tavsiye ederim. STK’larla gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucu toplumun her kesimine nüfuz etmeye başladık ve arada kurulan bu iletişimi daha da ileriye taşıyacağız. Bu sayede başta gençlerimiz olmak üzere bağımlılığı olan tüm vatandaşlarımız için bir şeyler yapma fırsatı bulursak ne mutlu bize” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.


Ziyaretin ardından konuklar, Rektör Çomaklı’ya Yeşilay Haftası ile ilgili çeşitli hediyeler takdim etti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:55
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