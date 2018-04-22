Bağımlılıkla mücadelede işbirliği

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve İHH İnsani Yardım Vakfı arasında bağımlıkla mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla protokol imzalandı. İmzalar, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım tarafından atıldı. Yeşilay Genel Merkezi'nde yapılan protokole Yeşilay ve İHH'nın Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Protokole göre;

-Milli ve manevi değerlerine bağlı ve her türlü bağımlılıktan uzak nesiller yetiştirmek adına Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile İHH İnsani Yardım Vakfı arasında, bağımlılıklara yönelik koruma, önleme, ve bilinçlendirme alanlarında geliştirilecek işbirliğinin çerçevesini belirlenecek.

-Yeşilay'ın ve İHH'nın tütün, alkol, madde, teknoloji gibi bağımlılık türleriyle mücadelede ülke genelinde geliştireceği işbirliği faaliyetleri kapsam dahilinde olacak.

GENÇ İHH 35 İLDE KONFERANS VERİYOR

Genç İHH, daha önce de İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay öncülüğünde “Mahallene ve Okuluna Sahip Çık! Uyuşturucuya Hayır!” başlığı altında 35 ilde uyuşturucu ile mücadele konferansları düzenlemeye başlamıştı.