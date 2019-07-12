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“Bağımlılıkla mücadelede düzce örnek alınmalı”

Düzce’de her ay gerçekleştirilen Düzce Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Koordinasyon Kurulu’nun bu ayki toplantısı, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBİ) Dairesi Başkanı Ömer Ulu ve beraberindeki heyetin katılımı ile Düzce Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:29
“Bağımlılıkla mücadelede düzce örnek alınmalı”

Düzce’de her ay gerçekleştirilen Düzce Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Koordinasyon Kurulu’nun bu ayki toplantısı, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBİ) Dairesi Başkanı Ömer Ulu ve beraberindeki heyetin katılımı ile Düzce Öğretmenevinde gerçekleştirildi.


Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; KİHBİ Dairesi Başkanı Ömer Ulu’nun yanı sıra Vali Yardımcısı Abdulgani Mağ, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bora Büken, Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBAM) Müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kendirli ve Koordinasyon Kurulu temsilcileri katıldı.


Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama (KİHBİ) Dairesi Başkanlığı’nın çalışmalarının etkinliğini artırmak amacıyla başlattığı il ziyaretlerinin ilkini Düzce’de düzenledi. KİHBİ Dairesi Başkanı Ömer Ulu ve beraberindeki heyetin katılım gösterdiği toplantıda, Ömer Ulu, Koordinasyon Kurulu üyelerine ülke genelinde yürütülen faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sunumun ardından Düzce Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Koordinasyon Kurulu, bağımlılıkla mücadele kapsamında Düzce’de yaptığı çalışmaları anlattı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda bağımlılıkla mücadelede gelecekte izlenmesi gereken yol haritası da çıkarıldı.


Bağımlılıkla mücadelede yapılması gerekenlere;


- Gönüllü okullarda sigara bağımlılığını önlemeye yönelik müdahale programının İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlkadım Merkezi ve DÜBAM işbirliği ile gerçekleştirilmesi,


- Müftülük ilçe koordinatörlerine yönelik Temel Bağımlılık Eğitiminin verilmesi ve İlçe Müftülükleri faaliyet planlarının hazırlanması,


- Muhtarların il ve ilçe koordinatörlerine yönelik Temel Bağımlılık Farkındalık Eğitimi’nin verilmesi, Muhtarlara yönelik faaliyet planının hazırlanması,


- İlçe Koordinasyon Kurullarının desteklenerek 22 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek olan İlçe Koordinasyon Kurul Toplantılarına İlkadım ve DÜBAM çalışanlarının dahil olması,


- İlçe eylem planlarının oluşturulması konuları eklendi.


Toplantı sonrası KİHBİ Dairesi Başkanı Ömer Ulu, yaptıkları başarılı çalışmaları için koordinasyon kurulu üyelerine teşekkür ederek, Düzce ili genelinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan faaliyetlerin ülkemiz genelinde de örnek alınması gerektiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:29
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