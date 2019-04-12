0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Bağımlılıkla mücadelede "Beni Dinler Misiniz?" projesi

Yeşilay Cemiyeti Isparta Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle gerçekleştirilen ve “Kalpten Kalbe Bağımlılıkla Mücadele” sloganı ile yürütülen "Beni Dinler Misiniz?" projesinin kapanış töreni Süleyman Demirel (SD) Kongre Merkezi’nde düzenlen törenle yapıldı.

12 Nisan 2019 Cuma 16:01
Bağımlılıkla mücadelede "Beni Dinler Misiniz?" projesi

Yeşilay Cemiyeti Isparta Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle gerçekleştirilen ve “Kalpten Kalbe Bağımlılıkla Mücadele” sloganı ile yürütülen "Beni Dinler Misiniz?" projesinin kapanış töreni Süleyman Demirel (SD) Kongre Merkezi’nde düzenlen törenle yapıldı. Törende proje kapsamında gösterime giren ve çocukların ebeveynlerinin bağımlılıkları hakkında yazdıkları mektuplar ise duygu dolu anlar yaşattı.


Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof.Dr. İbrahim Diler, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım, Yeşilay Cemiyeti Isparta Şube Başkanı Muhammed Said Uyar ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, eğitimciler, veliler ile çok sayıda öğrenci katıldı.



İzleyiciler duygulu anlar yaşadı


Programda "Beni Dinler Misiniz?" projesi kapsamında ilköğretim öğrencilerinin ebeveynlerinin bağımlılıkları hakkında yazdıkları mektupların ailelere ulaştırılması ve okunan mektuplar karşısında yaşadıkları anların hikâyelerini anlatan bir video gösterimi yapıldı.


İzlenen videolarda, çocuklarının mektuplarına duygulanan anne ve babalar bağımlılıklarından kurtulmak için çocuklarına söz verirken salonda bulunan konuklardan büyük alkış aldılar.



Seymenoğlu: “Çocukları yanımıza alırsak bir adım daha öne geçmiş olacağız”


"Beni Dinler Misiniz?" projesinde yazdıkları mektuplarla dereceye giren öğrenci ve danışman öğretmenlerine hediyelerini verirken bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu, bağımlılıkların sadece Türkiye’de değil, dünyada da bir sorun haline dönüştüğünü ve ülkemizde bağımlılıklarla mücadeleye herkesin katılması gerektiğini belirterek, “Bu projede de görüldüğü gibi çocukları yanımıza alırsak bir adım daha öne geçilmiş olunacak” dedi.



“Sözümüzü tutmaya devam edeceğiz”


Vali Seymenoğlu konuşmasında, “Biraz önce okunan mektuplar, yaşanan duygular bunu bize gösteriyor. Birçok anne ve baba mektuplardan sonra bağımlılıklarından vazgeçeceğine dair hepimizin huzurunda söz verdi. Proje yaklaşık 10 bin kişiye ulaşmış durumda. Bizim beklentimiz bu sayıların daha da üst seviyelere çıkarılması. Bizde bu maksatla ilk günden beri gerek teknoloji bağımlılığıyla gerekse madde bağımlılığıyla mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanında olacağımıza dair söz verdik ve bu sözümüzü de Allah’ımıza şükürler olsun bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber tutmaya devam ediyoruz” diye konuştu.



Asırlık mücadele devam edecek


Proje ortaklarından Isparta Yeşilay Şube Başkanı Muhammed Said Uyar yaptığı konuşmada Yeşilay’ın bir asırdır bağımlıklarla mücadele ettiğini söyleyerek, ilerleyen zamanla birlikte değişen bağımlılık şekillerine karşı kendilerinin de "Beni Dinler Misiniz?" projesindeki gibi farklı metotlarla bağımlılıklarla mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.


Yıldırım: “Bağımlılıkla mücadele konusunda her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz”


Konuşmasına öğrencilerin yazdıkları mektupları engin bir hoşgörüyle okuyan velilere teşekkür ederek başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım ise öğrencilerden anne babalara tersine eğitim yöntemiyle ulaştırılan mektuplarda kurulan cümlelerin kendilerini çok etkilediğini belirterek, bağımlıkla mücadele konusunda her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini aktardı.


Kapanış töreni; sırasıyla "Beni Dinler Misiniz?" projesine destek olan sponsorlara, dereceye giren mektupları yazan öğrenci ve öğretmenlerine protokol üyelerince hediye verilmesiyle son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 16:01
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas cumhuriyet üniversitesi sözleşmeli personel alımı 2019
    1. Sivas cumhuriyet üniversitesi..
    2. Aksoy mazbatasını aldı
    3. Eskişehir’in turizm pazarlama..
    4. Başkan Bozdoğan: "Temsili değil,..
    5. KHK’lı adayın yerine mazbata alan AK..
    6. Çocuklar Niloya ile eğlendi
    7. MTSO’dan, Balıkesir iş dünyasına TBİM..
    8. Sandıklı Akdağ’da kamp karavan turizmi..
    9. Takla atan araçtan sağ çıktılar
    10. "Kayserigaz’ın Büyükkılıç’a vefa borcu..
    11. Öğrenciler polis amcalarına ziyaret
    12. Toyota'dan "Türkiye'de Hibrit Çağı..
    13. MODEL OIC 2019 başladı
    14. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık..
    15. Yabancı öğrenciler Gaziantep..
    16. "İşçi Partisi ile Brexit..
    17. Belediye Başkanı Rasim Arı, 1 Nolu..
    18. İbrahim Kalın'dan Fransa açıklaması
    19. GEKA heyeti Torku tesislerini gezdi
    20. İhsaniye Belediye Başkanı Türkmen..
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Erdoğan talimatı verdi! AK Parti sahaya iniyor
    Erdoğan talimatı verdi! AK Parti sahaya iniyor

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!