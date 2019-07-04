0553 313 94 23

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı kararları açıklandı

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı kararları açıklandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:39
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı kararları açıklandı

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı kararları açıklandı.


Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yeniden yapılandırılan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve ilgili kurumların katılımıyla ilk toplantısını dün yaptı. Kuruldan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Yüksek Kurul, güçlü koordinasyon yapısıyla bağımlılık yapıcı maddeler ve davranışsal bağımlılıklara yönelik mücadelenin hassasiyetle yürütülmesi konusundaki iradesini net şekilde vurguladı. Bireyde ve toplumda yıkıcı etkilere yol açan ve küresel bir sorun olan bağımlılıkla mücadelede kurumlar kadar toplumun da sorumluluğunun göz ardı edilmemesi ve kapsayıcı bir toplumun iyileştirici gücünün olduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda önümüzdeki dönemin yol haritasına ilişkin toplantıda şu kararlar alındı:


"- Uyuşturucuyla mücadelede özellikle talep ile mücadele kapsamında danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinin tamamını içeren kapsamlı yaklaşımla mücadeleyi pekiştiren faaliyetlere ağırlık verilecektir.


- Rehabilitasyonun etkinliği artırılarak zorunlu tedavi sürecini de içerecek şekilde sonuç odaklı tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına zemin oluşturacak hukuki altyapısı oluşturulacaktır. Uyuşturucu bağımlısıyla birlikte bu süreçte yaşadıkları travmaları en aza indirmek için bütüncül yaklaşıma aileler ve yakınları da dahil edilecektir.


- Cezaevlerinde bağımlılara yönelik sunulan danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçleri daha da etkin hale getirilecektir.


- Denetimli serbestlik kapsamındakilerin sadece tedavi denetimli serbestlik süresince değil, tüm 5 yıl boyunca destek tedavi ve kontrolleri yapılacaktır.


- Madde bağımlıları dahil birçok suça ortam sağlayan metruk binaların yıkımına kararlılık ve hızla devam edilerek, sokak ve parkların güvenliğine ağırlık verilecektir.


- Tütün, nargile ve yeni nesil tütün ürünlerini (elektronik sigara ve diğerleri) içerecek şekilde tütünle mücadele mevzuatındaki ihtiyaçlar tespit edilerek güncellenmesi önerilecek ve denetimler kolluk kuvvetlerinin desteğiyle artırılacaktır.


- Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadelede kurumlararası işbirliği güçlendirilecektir.


- Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde oyun salonları ve internet kafelerle ilgili mevzuattaki ihtiyaçlar tespit edilerek güncellenmesi yapılacaktır.


- Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı yürürlüğe girecektir.


- Bu çalışmaların yerelde etkin şekilde yürütülmesini sağlamak üzere il ve ilçelerde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulları oluşturularak, çalışmalarına başlayacaktır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’li eski vekile dolandırıcılık şoku: 2 milyon kaptırdı, arazisini de satıyordu
    1. CHP’li eski vekile dolandırıcılık..
    2. Köyden kente göçü azaltma projelerine..
    3. Eskişehir Gelişim Okulları’ndan Rektör..
    4. Ambulansların trafikle imtihanı
    5. OPPO'nun desteklediği "PUBG Mobile..
    6. Başakşehir emniyetinden ruhsatsız..
    7. Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin tarih..
    8. Türkiye'de yüksek öğrenim gören..
    9. İŞKUR Eskişehir rakamları açıklandı
    10. Trafoda çıkan dumanlar korkuttu
    11. Bu meslek Türkiye’de sayılı: Şemsiye..
    12. Yaralı hayvanlar profesyonel..
    13. TSKB'den toplumsal cinsiyet eşitliği..
    14. Mersin'de çaldığı araçla kaza yapan..
    15. Fenerbahçe salonda çalıştı
    16. Estonya’dan Trump’a bağımsızlık günü..
    17. Minik eller çömlek yaptı
    18. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını..
    19. Göbeğini kaşıyan adam!
    20. Şehirlerarası yolda tehlikeli yolculuk
    21. SİAD Sinop Şubesi olağan üye..
    22. Sanat akademisi öğrencileri, duvarları..
    23. Akıncı Üssü davası
    24. Başkan Gültak: “Çavuşlu Deresi’ndeki..
    25. Türk Kızılaydan Musullu göçmenlere..
    26. Cidde’ye Özgürlük Heykeli
    27. Kaş arası kırışıklarına elveda deyin
    28. Altıeylül’den çocuklara ücretsiz yaz..
    29. Çizgiden tuvale yolculuk “dokunuşlar”..
    30. 2023 hedeflerine doğru Türkiye!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”