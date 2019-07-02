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Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplanacak

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın yapılacak

02 Temmuz 2019 Salı 11:28
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplanacak

ANKARA (AA) - Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın toplanacak.

Alınan bilgiye göre kurul, yarın saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, yeni yapısıyla ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu, 14 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında yeniden oluşturulmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplanacak BMYK'de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu yer alıyor.

Bağımlılıkla mücadelede gelinen noktanın ele alınacağı toplantıda, öğrencilerde sigara, alkol, madde ve teknoloji kullanımı araştırmasının sonuçları değerlendirilecek.

Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı'nın karara bağlanacağı toplantıda, zararlı dijital oyun içeriklerine yönelik tedbirler de ele alınacak.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:28
  1. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu
  2. Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay

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