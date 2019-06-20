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Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:38
Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Vali Aykut Pekmez Başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran, STK Temsilcileri ve uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personeli katıldı.


İl Sağlık Müdürlüğünün sekretaryasını yaptığı kurulda daha önceki toplantıda alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler ile il jandarma komutanlığı ve il emniyet müdürlüğünce bu yöndeki çalışmaları içeren sunumlar yapılarak, bağımlılıkla mücadelede kapsamında Adıyaman il genelinde yapılan çalışmalar anlatılarak gelinen son nokta ele alındı.


Vali Aykut Pekmez, gençlerin ve çocukları tehdit ederek geleceğini karartan bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadelede çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek “Uyuşturucu, gençliğimizi ve geleceğimizi zehirleyen ve içimizi acıtan en önemli konulardan bir tanesi. Gençlerimizi ve çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korumak amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar devlet ve millet olarak mücadelemizi büyük bir azimle sürdüreceğiz” dedi.


Toplantı, bağımlılık sorunu ve bu sorunun çözümü konusunda yapılabileceklere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması, kurumlar tarafından bağımlılıkla mücadele ve alınacak tedbirlerle gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sunum yapılması, görüş ve önerilerin iletilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:38
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