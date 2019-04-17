Erzincan’da Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’nın başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları toplantısı yapıldı.

Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları toplantısı Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’nın başkanlığında İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının çalışma usul ve esasları hükümleri çerçevesinde uyuşturucu ile mücadele teknik çalışma grubu, alkol bağımlılığı ile mücadele teknik çalışma grubu, tütün bağımlılığı ile mücadele teknik çalışma grubu, davranışsal bağımlılıklar (teknoloji ve kumar bağımlığı) ile mücadele teknik çalışma grubu, bağımlılıkla mücadele iletişim teknik çalışma grubu başlıkları altında kurum temsilcileri faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Katılımcılar, bağımlılıkla mücadele konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.