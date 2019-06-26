Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplantısı yapıldı

Erzincan’da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı başkanlığında yapıldı.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Arslantaş başkanlığında, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kayhan Çetin, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Zafer Yener ve ilgili kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda Erzincan’da 2019 yılı ilk 6 ayında bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları içeren sunum yapıldı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan "Alo 191 Hattı" Kamu Spotu videosunun ve Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde bulunan gençlerin hazırlamış olduğu video kurul üyeleri ile paylaşıldı.