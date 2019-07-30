Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu’nda Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında; Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Garnizon Komutanlığı adına Hava Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İlçe Kaymakamları, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve diğer kurul üyeleri katıldı. Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Vali Çakacak, “Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve Teknik Çalışma Gruplarının başarılı çalışmalar yapabilmesi ve üyelerin konuya sahip olabilmesi açısından bu toplantılar bizim için büyük önem arz etmektedir” dedi.

Her çeşit bağımlılıkla mücadelenin devletimizin öncelikli olarak odaklandığı konuların başında geldiğini belirten Vali Çakacak; “bağımlılık dediğimizde, sadece uyuşturucu bağımlılığını kastetmiyoruz, insan ve toplum sağlığını, insan ve toplum huzurunu etkileyen her tür bağımlılığı kastediyoruz. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte genç-yaşlı demeden bütün dünyayı etkileyen dijital bir bağımlılık ortaya çıktı ve maalesef hızla da yayılıyor. Öyle bir bağımlılık ki gençleri, çocukları derslerinden, büyükleri işlerinden ediyor. Aile bireylerini ev içinde ortak hareket etmekten bile alı koyuyor. Bağımlılıkla mücadele toplumun sadece bir kısmı ile değil, tüm kesimlerinin içerisinde bulunması gereken bir konudur” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu bağımlılığının ise ayrı bir boyutu olduğunu ifade eden Vali Çakacak; “Uyuşturucu ticareti terörün en büyük finans kaynaklarından biri. Ülkemizin terör örgütlerine karşı verdiği çok boyutlu, kararlı, başarılı mücadelesi aynı zamanda terör örgütlerinin, insanların üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek ve onun finans kaynağını kesmek açısından son derece önemlidir. Tabii ki bu mücadele çok yönlü bir çalışma gerektiriyor. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve aileler olarak çok ciddi bir çalışma içerisinde olmamız gereken bir durum. İlimiz ölçeğinde baktığımızda uyuşturucuyla ve diğer bağımlılık yapan maddelerle mücadelede etkin bir şekilde çalışmalar devam etmekte. Özellikle uyuşturucuyla mücadelede, uyuşturucu arzının kesilmesi ona ulaşımın engellenmesi en önemli konuların başında geliyor. Bu noktada güvenlik birimlerimiz özellikle sokak satıcılarına karşı büyük başarılar elde ediyorlar. Diğer taraftan sağlıkla ve eğitimle ilgili yürütülen çalışmalar var" dedi.

Vatandaşlarımıza her türlü konuda yardımcı olmak adına çalışmalar yapan Açık Kapı Birimi’ne, vatandaşlarımızın, bağımlılıkla ilgili rahatlıkla ulaşabildiklerini belirten Vali Çakacak; “İlk altı ayda, Açık Kapı Birimimize uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili 11 başvuru olmuştur. Bu birimizdeki arkadaşlarımız, vatandaşlarımız adına tüm takiplerini yapmaktadırlar ve yardımcı olmaktadırlar.Ayrıca önceki toplantılarda alınan karar gereği, suç odağı yüksek olan metruk binaların yıkımı ile ilgili mücadele devam etmekte olup yapılan çalışmalar aynı hassasiyetle sürdürülmektedir’ şeklinde belirtti.

Konuşmaların ardından, Halk Sağlığı, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Büyükşehir Belediyesi birimleri tarafından, yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Ayrıca uyuşturucu maddelerin kullanımı ve dağıtımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı.