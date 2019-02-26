‘Bağımlılıkla Mücadele Gençlik Çalıştayı’ düzenlendi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi ve Adıyaman Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu tarafından ‘Bağımlılıklarla Mücadele Gençlik Çalıştayı’ düzenlendi.

Gençlik Merkezinde ki ‘Bağımlılıklarla Mücadele Gençlik Çalıştayı’ 25 genç ile 2 gün sürdü.Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, Bağımlılıklarla Mücadele Gençlik Çalıştayının ilk gününde yaptığı açılış konuşmasında, projenin amacının Adyü Genç Yeşilay ekibine yeni gönüllüler eklemek ve bu gönüllülerin bağımlılık ile ilgili düşündükleri projelerine destek olmak olduğunu söyledi.

Gençlere proje döngüsü eğitimi, proje amaçları ve bağımlılıklarla mücadele eğitimleri (tütün, teknoloji, alkol, madde bağımlılığı) akran eğitimciler tarafından verildi. Çalıştayın 2. Gününde ise anlatılan bilgiler doğrultusunda gruplar oluşturularak gençlerden bağımlılıklarla ilgili proje üretmeleri ve ürettikleri projeleri yıl içerisinde yerelde uygulamaları istendi. Üretilen projeleri her grup tek tek anlatarak arkadaşlarına aktardı. Bağımlılıklarla mücadele gençlik çalıştayına katılan Adıyaman Üniversitesi Rektörü M. Talha Gönüllü, AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Kılınç, Narkotik Şube Müdürü Yıldıray Yörük, gençlere bilgi ve birikimlerini aktardı.

Çalıştay sonunda programa katılan gençlere Yeşilay hediyeleri ve katılım belgeleri Şube Başkanı Hakan Özöncel tarafından takdim edildi.