Bağımlılık ve çevreye duyarlılık konusunda seminer düzenlendi

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Bağımlılık ve Çevreye Duyarlılık” konulu eğitim semineri düzenlendi.

Mengücekgazi Mahallesinde bulunan okullardaki öğrencilerin sigara kullanımının zararları ile ilgili bilgilendirmeve bilinçlendirmeye yönelik semineriniİl Müftülüğü Cezaevi Vaizi ve Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü Mehmet Aydoğan yaptı.

Erzincan Spor Lisesi, Milli Egemenlik Anadolu Lisesi ve Erzincan Ortaokulunda gerçekleştirilen seminerlere okullardaki öğrenciler ve Bağımlılık ve Çevreye Duyarlılıkeğitim faaliyetlerinde görev alan öğretmenler katıldılar. Öğrenciler, çok başarılı ve yararlı geçen seminerlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Programlar sonunda sorulan sorulara karşılık doğru cevaplar veren beş öğrenciye Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından“Peygamberimiz ve Gençlik” adlı eser hediye edildi.