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Bağımlılık İle Mücadele Kurulu toplandı

Bartın’da Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında yapıldı.

15 Şubat 2019 Cuma 15:41
Bağımlılık İle Mücadele Kurulu toplandı

Bartın’da Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında yapıldı.


Valilik 12 Divantoplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Beledi-ye Başkanı Cemal Akın, Vali Yardımcısı V. Gökhan Gürbüzerol, Kurucaşile Kaymakam V. Burak Bozkurt Gürses, Ulus Kaymakam V. Şükrü Alperen Göktaş, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Türk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, kurul üyeleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Bakanlık olarak dün olduğu gibi bugün de, gençlerin yaşamını tehdit eden ve onları ölüme sürükleyen uyuştu-rucu ile mücadele konusunda önemli bir farkındalık ve gayretin içerisinde olduğunu her fırsatta dile getirdiğini söyleyenVali Güner,ülke genelinde olduğu gibi Bartın’da da de her türlü bağımlılıkla topyekûn mücadele edildiğini vurgulayarak, bağımlılıkla mücadelenin bir süreç olduğunu, bu sürecin ise sıfır tolerans ile yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:41
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