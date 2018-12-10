Bağdat'taki Yeşil Bölge kısmen trafiğe açıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet binaları ve bazı yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin bir bölümünde araç geçişleri tekrar başladı.



Bağdatlılar, 2003'ten sonra ilk kez bölgeden araçlarıyla geçti. Güvenlik gerekçesiyle trafiğe 2 hafta boyunca sadece akşam 17.00 ile 22.00 saatleri arasında izin verilecek.

Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, daha önce yaptığı açıklamada, bölgenin peyderpey trafiğe açılacağını söylemişti.