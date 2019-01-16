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Bağdat’taki Türkmen okulunda Türkçe dersi müfredata eklendi

16 Ocak 2019 Çarşamba 20:19
Bağdat’taki Türkmen okulunda Türkçe dersi müfredata eklendi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta eğitim veren Türkmen Besmaya İlkokulu'nda, Türkçe dersi okul müfredatına eklendi.

Türkçe dersinin okutulmasıyla ilgili okulda düzenlenen törene, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Eğitim Bakanlığı Türkmen Eğitimi Genel Müdürü Çetin Kölemen, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer ile çok sayıda misafir katıldı.

Büyükelçi Yıldız, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu okulu Türkiye açısından özel kılan şey, müfredatında Türkçe dersinin bulunmasıdır. Bu okul inşallah gelecek dönemde Türkçeye ve Türkiye'ye olan teveccühü güçlendirecek." dedi.

Türkçenin okul müfredatına eklenmesinin önemine dikkati çeken Yıldız, Türkiye'nin her zaman bu tür projelere destek verdiğini ifade etti.

Irak Eğitim Bakanlığı Türkmen Eğitimi Genel Müdürü Kölemen ise Türkçenin dünyada en önemli diller arasında olduğunu belirterek, "Tüm Türkmenleri, Türkçeyi iyi öğrenmeye çağırıyorum. Biz müdürlük olarak başta Türkmenlere olmak üzere Irak'ın genelinde Türkçe eğitimine hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Irak Eğitim Bakanlığı Türkmen Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Türkmen İşbirliği ve Kültür Vakfının girişimiyle Türkçe eğitimi verilecek okulda yaklaşık 100 öğrenci öğrenim görüyor.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 20:19
  1. Bağdat
  2. Irak
  3. Türkçe dersi
  4. Türkmen Besmaya İlkokulu

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