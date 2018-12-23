THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bağdat'taki "ABD işgalinden kalma beton bariyerler" kaldırılıyor

23 Aralık 2018 Pazar 17:21
Bağdat'taki "ABD işgalinden kalma beton bariyerler" kaldırılıyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD işgali sırasında, güvenlik gerekçesiyle kamu binaları önüne yerleştirilen beton bariyerler kaldırılıyor.

Bağdat'ta Dışişleri Bakanlığı önünde bulunan beton bariyerler, Irak Başbakanlığına bağlı Özel Operasyonlar Komutanlığı tarafından kaldırılmaya başlandı.

Özel Operasyonlar Komutanlığında görevli General Casim es-Sadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bağdat Operasyonlar Gücü Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle Bağdat ve çevre bölgelerindeki resmi devlet binaları önüne yerleştirilen beton bariyerleri kaldırıyoruz." dedi.

Sadi, diğer kamu binalarının önündeki bariyerlerin de kaldırılacağını dile getirdi.

Bağdat genelinde ABD'nin ülkeyi işgal tarihi 2003'ten sonra artan şiddet olaylarından dolayı devlet binalarının önüne çok sayıda kontrol noktası ve beton bariyer yerleştirilmişti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin talimatı üzerine kamu binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin de bir bölümü trafiğe açılmıştı. Araçlar, bu bölümden akşam saat 17.00 ile sabah 05.00'e kadar geçiş yapabiliyor.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 17:21
  1. Bağdat
  2. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da 10 Taliban militanı öldürüldü
    1. Afganistan'da 10 Taliban militanı..
    2. Otomobil alacaklar dikkat! 31 Aralık..
    3. Bursa'da cenazeden dönenleri taşıyan..
    4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    5. Ordu'da eşi tarafından bıçaklanan..
    6. Maçın ardından
    7. Cüneyt Kosal son yolculuğuna uğurlandı
    8. Kayınpederinin aracı ile iş yerini..
    9. İranlı milletvekilinden..
    10. Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili..
    11. Ordu'da çöpte parçalanmış erkek çocuk..
    12. Kalın'dan teröristbaşına: İzle ve..
    13. "Kaşıkçı'nın son dönemi Suudi..
    14. Bağdat'taki "ABD işgalinden kalma..
    15. Telesiyej arızalanınca saatlerce asılı..
    16. Suriyeli Peşmergeler ile terör örgütü..
    17. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar..
    18. Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    19. Erdoğan'dan anlamlı Twitter paylaşımı
    20. Fenerbahçe kafilesi Antalya'da
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak