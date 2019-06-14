0553 313 94 23

Bağdat'ta zamana direnen tarihi binalar bakıma muhtaç

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Abbasiler ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi binalar yılların ihmal nedeniyle bakıma muhtaç ve çökmek üzere - Bağdat'ın merkezi Alavi, Hayfa, Bettavin, Şevvaka, İvaziyye, Kazimiye bölgeleri ve El-Reşit Caddesi üzerinde onlarca tarihi bina bulunuyor- Tarihi binaların bulunduğu Bettavin bölge sakinlerinden Abdulmehdi İbrahimi: - "Tarihi eserler kapsamına alındığı için bina sahipleri hiçbir şekilde onarım yapamıyor, ilgili kurumlar da bu bakımsızlığı gidermiyor. Buranın adı tarihi bölgedir ama buna layık hiçbir bakım göremedi"

14 Haziran 2019 Cuma 11:55
Bağdat'ta zamana direnen tarihi binalar bakıma muhtaç

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Abbasiler ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi binalar bakıma muhtaç şekilde zamana direnmeye çalışıyor.

Bağdat'ın merkezi Alavi, Hayfa, Bettavin, Şevvaka, İvaziyye, Kazimiye bölgeleri ve El-Reşit Caddesi üzerinde onlarca tarihi yapı, yılların bakımsızlığı nedeniyle çökmek üzereyken, bir kısmı da yoksul ailelerin sığındığı yuvaya dönüşmüş durumda.

Bu derme çatma ama tarih kokan evlerde yaşayanlar, zaman zaman kendi kısıtlı imkanlarıyla onarım işlerini gerçekleştirse de asıl olarak hükümetin buraları elden geçirerek restore etmesini bekliyorlar.

Başkentte tarihi binaların bulunduğu bölgeler arasındaki Bettavin'in sakinlerinden 83 yaşındaki Abdulmehdi İbrahimi, AA muhabirine zamana direnen binalarda kimlerin yaşadığı hakkında bilgiler verdi.

Bağdatlı İbrahimi, bölgenin eski adının Urfeli (Urfalı) olduğunu, burada vaktiyle Urfalı Türk ailelerin yaşadığını ve bölge isminin onlardan kaldığını söyledi.

Türk ailelerin 1930'larda buradan göç etmesi sonrası bölgeye Iraklı Yahudilerin yerleştiğini belirten İbrahimi, 1940'lı yıllarda ise İsrail'in kurulmasıyla birlikte Yahudilerin ülkeyi terk ettiğini ve tarihi binalara Iraklı Hristiyanların yerleştiğini ifade etti.

- Bir zamanlar Bağdat'ın gözde yerleri arasındaydı

Bettavin bölgesinin 1980'e kadar kadim başkentin en güzel ve özel mimariye sahip gözde yerleri arasında sayıldığını aktaran İbrahimi, zamanla ihmale uğrayarak bakımsızlaştığını şu sözlerle anlattı:

"Bölge, İran-Irak Savaşı'na kadar Bağdat'ın en güzel yerlerindendi. Daha sonra 1.Körfez Savaşı da bölgeyi olumsuz etkiledi ve buralar bakımsız bırakıldı. Buranın sakinleri yıkılmak üzere olan evlerini peyderpey terk etmeye başladı. Günümüze kadar gelen hükümetler de yıkık dökük bu tarihi yerleri ihmal etti ve tüm bunlar sonuçta halkın buralardan vazgeçmesine neden oldu."

Bettavin'deki tarihi binaların metruk bir bölgeye dönüşmesi sonrası ev bulamayan yoksul ailelerin yuvasına dönüştüğünü söyleyen İbrahimi, "Zamanla buralar Bağdat'ın en tehlikeli sokak ve mahallelerine dönüştü, uyuşturucu ve kapkaççılık gibi kötü hadiselerle anılmaya başlandı." diye konuştu.

İbrahimi, "Tarihi eserler kapsamına alındığı için bina sahipleri hiçbir şekilde onarım yapamıyor, ilgili kurumlar da bu bakımsızlığı gidermiyor. Buranın adı tarihi bölgedir ama buna layık hiçbir bakım göremedi." dedi.

Öte yandan Irak Ulusal Müzesi Tarihi Eserler Dairesi Başkan Yardımcısı Saad Hamza, hükümetin imkanlar dahilinde bu gibi tarihi eserlere sahip çıkmaya çalıştığını söyledi.

Hamza, Bağdat'ın özel değil en azından devlete bağlı tarihi bölgelerini kalkındırmayı amaçladıklarını kaydetti.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:55
  1. Bağdat
  2. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan’a gidiyor
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan’a..
    2. Bu okulda öğrenciler karne alamadı
    3. Kapuz İlkokulu’nda mezuniyet coşkusu
    4. Antalya’da kiralık ev dolandırıcılığı
    5. Edremit Belediyesi’nden YKS Tedbirleri
    6. Başkan Haydar Ali Yıldız, öğrencilerin..
    7. Ankara'dan Esed'e ayar: Devam ederse..
    8. Başkan Özcan’dan gençlere destek
    9. Yozgat’ta öğrenciler karne heyecanı..
    10. Vali Şehmus Günaydın: “Çocukların..
    11. Genç bakışlara göz kapağı estetiği ile..
    12. Tarsus’ta 151. yılda Türkan Saylan..
    13. Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş..
    14. Türk ve Suriyeli toplam 730 bin..
    15. "Ülkeler insan hakları ihlalleri..
    16. "Her türlü sendikal baskının..
    17. Minik öğrencilerin gösterisi duygu..
    18. Rektör Aldemir; “Malgaç Baskını şanlı..
    19. Burhaniye’de yetişkinler saz çaldı..
    20. Binali Yıldırım istedi, emekli..
    21. Yozgatlı beşizlerin karne heyecanı
    22. Çarptığı motosikletli ölen kadın..
    23. Düzce Belediyesi mühürledi
    24. Başkan Erdoğan Tacikistan’ı ziyaret..
    25. Okul kantini personeline hijyen eğitimi
    26. İş Bankası’ndan çocuklara karne hediyesi
    27. CHP Lideri Kılıçdaroğlu..
    28. Bakanlık açıkladı! 14 terörist etkisiz..
    29. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) taban..
    30. Antalya’da alkollü şahıstan gasp şoku
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!