Bağdat'ta Yeşil Bölge'nin açık olduğu süre uzatıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge 1 buçuk saat daha fazla araç trafiğine açık kalacak. Irak Başbakanlık basın ofisinin yazılı açıklamasına göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, Yeşil Bölge'nin saat 17.00'den ertesi sabah 10.30'a kadar açık tutulması talimatı verdi. Iraklılar korunaklı bölgeye daha önce saat 17.00'den ertesi sabah 09.00'a kadar girebiliyordu. ABD'nin 2003'teki işgalinden sonra kapatılan Yeşil Bölge'nin bir bölümü Başbakan Abdulmehdi'nin talimatıyla geçen 10 Aralık'ta araç trafiğine açılmıştı. Güvenlik gerekçesiyle ilk iki hafta sadece akşam 17.00 ila 22.00 saatleri arasında araç geçişine izin verilen bölgenin açık tutulduğu saatler peyderpey uzatılıyor. Bir bölümü araç trafiğine açılan bölgede özellikle hükümet binaları ve yabancı misyon temsilcilikleri önünde yoğun güvenlik önlemleri sürüyor. Irak Başbakanı Abdulmehdi, göreve geldikten sonra Başbakanlık Ofisi'ni Yeşil Bölge'nin dışına taşımıştı. Abdulmehdi, haftalık bakanlar kurulu ve basın toplantılarını bölge dışındaki binada gerçekleştiriyor. Irak ve yurt dışından Başbakan'ın ziyaretine gelen konuklar da Bağdat'ın merkezi Alavi bölgesindeki Başbakanlık Ofisi'nde ağırlanıyor. Irak Meclisi de cumartesi günü yeni yasama yılı oturumunu Yeşil Bölge'nin dışında eski yönetim döneminde "Ulusal Konsey" adlı meclis oturumlarının düzenlendiği binada yapmıştı.



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