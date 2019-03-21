Bağdat'ta Türkmenler, Nevruz Bayramı'nı kutladı Bağdat'taki Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamasına Türkmenlerin yanı sıra Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız ve eşi de katıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmenler, Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda, baharın başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı'nı kutladı. Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda düzenlenen nevruz kutlamasına, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile eşi Nesrin Yıldız'ın yanı sıra Kerkük ve diğer Türkmen bölgelerinden gelen çok sayıda Türkmen katıldı. Nevruz kutlamasında Türkmenler yöresel kıyafet giyen folklor ekibiyle halay çekti. Büyükelçi Yıldız ve eşi de Türkmen oyun ekibine eşlik etti. Bağdat'taki Türkmen Kardeşlik Ocağı, Irak ve Türkmen milli bayraklarıyla süslendi. Tören sonrası açılan sofralarda çeşitli geleneksel yemek ikramında bulunuldu.

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