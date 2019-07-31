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"Bağdat'ta su kaynaklarının araştırılması için merkez kuracağız"

- Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu: "Su meselesiyle ilgili büyük bir çalışma ve eylem planı yaptık. Irak'ın kalkınmasından yanayız" "Bağdat'ta su kaynaklarının araştırılması için merkez kuracağız" "Irak, Singapur'dan 100 kat daha büyük potansiyele sahip" - Irak Su Kaynakları Bakanı Cemal Adili: "Irak ve Türkiye devletleri ve hükümetleri olarak geçmiş dönemlere kıyasla en iyi ilişkilere şu an sahibiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su konusundaki olumlu ve yapıcı tutumları bize iletildi. Bundan da memnuniyet duyuyoruz" "İki tarafın da çözümden yana tutumu söz konusu. Bu da iki ülkenin kalkınması ve iki halkın yararına olacak önemli projelere imza atılması için önemli bir fırsat"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:28
"Bağdat'ta su kaynaklarının araştırılması için merkez kuracağız"

BAĞDAT (AA) - Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Irak temasları çerçevesinde su meselesiyle ilgili faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Bağdat'ta su kaynaklarının araştırılması için merkez kurulacağını açıkladı.

Eroğlu, Irak ziyareti çerçevesinde Irak Su Kaynakları Bakanı Cemal Adili ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel temsilcisi olarak Irak'a geldiğini belirten Eroğlu, "Cumhurbaşkanımızın Irak halkına selam ve muhabbetlerini de getirdim. Su meselesiyle ilgili büyük bir çalışma ve eylem planı yaptık. Irak'ın kalkınmasından yanayız." dedi.

- "Bağdat'ta su araştırma merkezi kurulacak"

Bağdat'taki yetkililerle iki ülkeyi ilgilendiren su meselesinde çok faydalı görüşmeler yaptıklarını ifade eden Eroğlu, "Irak ve Türkiye arasındaki dostlukların daha da güçlenmesini istiyoruz. Bağdat'ta su kaynaklarının araştırılması için merkez kuracağız. Birçok konuda ortak çalışmalar yapacağız. Irak, şu anda büyük bir potansiyele sahip." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyinden Basra'ya demiryolları ve aynı güzergahta kara yolu inşası için çalışmalara başlayacaklarını vurgulayan Eroğlu, "Böylece Türkiye'yi Irak aracılığıyla Körfez ülkelerine bağlayacağız. Irak, Singapur'dan 100 kat daha büyük potansiyele sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Özel Temsilci Eroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Çalışma grupları (iki ülke arasında) 18 Ağustos'a kadar hazırlık yaparak, Türkiye'de özellikle bilgi ve tecrübe paylaşımıyla kapasite artırımı konusunu görüşecek. Kapımız sonuna kadar açık. Her şeyi şeffaf bir şekilde göstereceğiz ve tüm bilgileri aktaracağız. İki ay sonra da Bağdat'a gelerek, iki ülke bilgi ve tecrübelerini birleştirecek. Suyun adil olarak dağıtılmasından ve bunun iki ülke ilişkilerinin lokomotifi olmasından yanayız."

- "Irak ve Türkiye hükümetleri olarak en iyi ilişkilere sahibiz"

Irak Su Kaynakları Bakanı Cemal Adili de su konusunda yapılan tüm görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etti.

Bakan Adili, "Irak ve Türkiye devletleri ve hükümetleri olarak geçmiş dönemlere kıyasla en iyi ilişkilere şu an sahibiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su konusundaki olumlu ve yapıcı tutumları bize iletildi. Bundan da memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Iraklı Bakan, "İki tarafın da çözümden yana tutumu söz konusu. Bu da iki ülkenin kalkınması ve iki halkın yararına olacak önemli projelere imza atılması için önemli bir fırsat." diyerek sözlerini tamamladı.

Bağdat'a gelen Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Eroğlu, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile de görüşmüştü.


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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:28
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