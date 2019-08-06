Bağdat’ta patlama: 1 ölü, 4 yaralı Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen patlamada bir subay hayatını kaybederken 4 asker de yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen patlamada bir subay hayatını kaybederken 4 asker de yaralandı.

Irak polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkent Bağdat’ın güneyindeki Rıdvaniye bölgesinde Irak ordusunun devriyesini hedef alan patlamada bir subay yaşamını yitirirken 4 asker de yaralandı. Patlama sonrası olay yeri güvenlik kordonu altına alınırken, yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Irak’ta 2003’ten bu yana özelikle Sünni nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sürekli güvenlik ihlalleri yaşanıyor. Saldırıların birçoğunu kimse üstlenmese de Iraklı yetkililer saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu iddia ediyor.

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