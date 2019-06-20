0553 313 94 23

Bağdat'ta Irak-Türkiye İş Forumu

Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani:- "Türk şirketlerine çeşitli alanlarda yatırım yapması ve iki ülke çıkarına hizmet edecek ortak ekonomik projeler geliştirmek için ülkemize gelmeleri için çağrı yapıyorum. Türk iş insanlarını Irak ile tarım, sanayi, ticaret, iskan ve imar alanlarında anlaşmalar imzalamaya davet ediyorum"

20 Haziran 2019 Perşembe 13:58
Bağdat'ta Irak-Türkiye İş Forumu

BAĞDAT (AA) - Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani, Türk şirketlerini Irak'ta çeşitli alanlarda yatırım yapmaya çağırdı.

Bağdat Babylon Otel'de Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla düzenlenen Irak-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, söz konusu forumun iki ülke arasındaki ortak ekonomik ilişkileri geliştirecek "tarihi ve önemli süreç" olduğunu söyledi.

"Bu vesileyle, büyük deneyimlere sahip Türk şirketlerini Irak'ta çeşitli alanlarda yatırım yapmaya çağırıyorum." diyen Ani, söz konusu forumun Irak ve Türkiye'deki özel sektörü destekleme konusunda olumlu sonuçların olması dileğinde bulundu.

Ani, ülkesinin terörle mücadelesini tamamladığı bu dönemde Türk şirketlerinin yatırımları için fırsat oluşturduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk şirketleri tüm yatırım alanlarında büyük deneyimlere sahip. Irak hükümeti de özel sektörü destekleyen vizyonla yola çıktı. Türk şirketlerine çeşitli alanlarda yatırım yapması ve iki ülke çıkarına hizmet edecek ortak ekonomik projeler geliştirmek için ülkemize gelmeleri için çağrı yapıyorum. Türk iş insanlarını Irak ile tarım, sanayi, ticaret, iskan ve imar alanlarında anlaşmalar imzalamaya davet ediyorum."

Iraklı Bakan Ani, sözlerini, "Türkiye Cumhuriyeti'ne Irak ile temasların sürdürülmesi ve bu forumun düzenlenmesi için teşekkür ediyorum." diye tamamladı.

- "Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle yılı taçlandıracağız"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da Irak ile ilişkilerin tüm alanlarda geliştiğini vurgulayarak, "Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan, etkileyici bir heyetle geldi. Burada da etkileyici bir heyetle karşılaştık. Bakanımızın bu ziyareti ekonomik ilişkileri sağlamlaştırdı." dedi.

Bağdat'taki forumun ekonomik, yatırım ve müteahhitlik alanında önemli fırsatlar sunacağını ifade eden Yıldız, "Irak ile bu yıla iyi başladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna doğru ziyaretiyle bu yılı taçlandıracağız." diye konuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:58
  1. Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani
  2. Irak-Türkiye İş Forumu
  3. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayburt matematik atölyesi sertifika töreni düzenlendi
    1. Bayburt matematik atölyesi sertifika..
    2. Tarsus’taki kazada yaralanan 2 genç..
    3. "Türkiye'de enflasyonun düşüşü..
    4. Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt..
    5. Edenred'in "Dolu Dolu Kampanyası" 500..
    6. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    7. FETÖ’den savcıya teslim olan kadının..
    8. RTÜK heyeti Kore'de
    9. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    10. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    11. Bakan Soylu’dan DHKP/C’nin sözde..
    12. DGS giriş belgeleri erişime açıldı
    13. AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya..
    14. ANALİZ - Doğu Akdeniz enerji denklemi..
    15. Samsun TSO genç girişimcilerden “Yeni..
    16. Merkezefendi ücretsiz yaz spor..
    17. Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat’ta..
    18. Şehit polis memuru muammer ateş için..
    19. Atletico Madrid'e Real Madrid'den..
    20. 183 Genç hukukçu yemin edip kep..
    21. Kahramanmaraş'ta aranan 2 terör..
    22. Marmaray her anlamda kazandırıyor
    23. Zonguldak’da patpat kazası : 1 ölü,1..
    24. İkinci sondaj gemisi Akdeniz'e yola..
    25. CHP'li Ünsal'dan şehir hastanesi..
    26. "PKK ve FETÖ aynı yerden emir..
    27. Adanalı gazeteciler kök hücre..
    28. Samsun’da DEAŞ’tan 1 kişiye adli..
    29. FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla..
    30. Yaz aylarında içinizi serinletecek bir..
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!