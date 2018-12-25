0553 313 94 23

Bağdat'ta "Irak Sinema Günleri" başladı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 gün sürecek film gösterimlerinde Irak sinemasından örnekler beyaz perdede izleyiciyle buluşacak - Irak Sinema ve Tiyatro Dairesi Başkanı İkbal Naim:"Komşumuz Türkiye ile kültürel ve diğer birçok alanda ortak bağlara sahibiz. Türk sinemasıyla iş birliği yapmayı temenni ediyoruz"

25 Aralık 2018 Salı 21:29
Bağdat'ta "Irak Sinema Günleri" başladı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sinema ve Tiyatro Dairesi tarafından düzenlenen "Irak Sinema Günleri" başladı.

Bağdat'taki Ulusal Tiyatro Merkezi'nde 3 gün sürecek gösterimlerde, ödüllü Iraklı yönetmenlerin çektiği onlarca eski ve yeni film beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

AA muhabirine konuşan Irak Sinema ve Tiyatro Dairesi Başkanı İkbal Naim, yetenekli genç yönetmenlerin son yıllardaki üretimleriyle Irak sinemasını yurt dışına taşıdıklarını söyledi.

Irak sinemasının 1920'lere uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Naim, "Irak'ta beyaz perdeye aktarılmayan çeşitli hikayeler var. Bu gibi etkinliklerle Irak sinemasının uluslararası düzeye erişmesi için destek arayışı içindeyiz." dedi.

- "Türk filmlerinin özel lezzeti var"

Irak Sinema ve Tiyatro Dairesi Başkanı, Türk dizileri ve filmlerinin kalitesine de övgüde bulundu ve Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini aktardı.

"Türk dizi ve filmlerinin özel lezzeti var. Bunlar, kaliteli yapımlara sahip ödüllü filmler. İzlediğimiz çok başarılı Türk yönetmenler var." diyen Naim, şöyle devam etti:

"Komşumuz Türkiye ile kültürel ve diğer birçok alanda ortak bağlara sahibiz. Türk sinemasıyla iş birliği yapmayı temenni ediyoruz. Türkiye, filmleri aracılığıyla her daim evimizdeki televizyonların misafirdir. Biz de Türkiye'deki televizyonlar aracılığıyla onların misafiri olmayı diliyoruz. Sinema, tiyatro ve drama anlamında Türkiye ile iş birliği olmasını istiyoruz çünkü iki ülke de kültürel ve sanat anlamında köklü bir ortak bağına sahip."

- "Türk yönetmenlerden istişareler aldım"

"Göç" adlı filmi yeni gösterime girecek Iraklı yönetmen Muhammed Darraci de Irak ve Türkiye'nin sinema alanında iş birliğinin önemine değindi.

Darraci, "Irak sineması çok iyi işler üretmeli ki Türkiye gibi sineması gelişmiş bir ülkeyle iş birliğine girsin. İbn-i Babil (Babil'in Oğlu) adlı filmimde çok önemli Türk kadın yönetmenlerden istişareler aldım. Filmlerim Ankara, İstanbul ve İzmir'de gösterildi ve ödüller aldı." diye konuştu.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 21:29
  1. Bağdat
  2. Irak
  3. sinema

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çankırı'da eğitime kar engeli
    1. Çankırı'da eğitime kar engeli
    2. Ballı ve cevizli pasta
    3. Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı
    4. Son dakika Ankara'da okullar yarın..
    5. TBMM çatısı altında skandal! Barış..
    6. Yarın okulların tatil olduğu iller..
    7. Elektrik süpürgesi alırken dikkat..
    8. Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1..
    9. Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Yüzme..
    10. Çocuğunuz televizyonla ne zaman..
    11. Eskişehir'de okullara kar tatili
    12. Dua çiçeği nedir?
    13. ABD-Meksika sınırında bir çocuk daha..
    14. Düzce'de kar yağışı etkili oluyor
    15. Yurtta kış
    16. İsrailli Bakan'dan Cumhurbaşkanı..
    17. TBMM Genel Kurulu
    18. Hatay'da otomobil sulama kanalına..
    19. Başkentte eğitime kar tatili
    20. "Kamu bankaları dışında adeta..
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?