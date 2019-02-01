Bağdat’ta hayvanseverlerin buluşma noktası "Gazil Çarşısı"

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, nadir türden hayvanların bulunduğu Gazil Çarşısı, tatil günlerini değerlendirmek isteyenlerin uğrak mekanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Eski Bağdat bölgesinde yer alan çarşıda onlarca nadir hayvan türü bulunuyor. Çarşıyı, Bağdat dışından da çok sayıda hayvansever ziyaret ediyor.

Ülkede tatil günü olarak bilinen cuma günleri, ziyaretçi akını sebebiyle çarşıda zaman zaman izdiham yaşanabiliyor.

Çarşının bazı noktalarında buradaki hayvanları satanları, onlarla gösteri düzenleyenleri görmek mümkün. Nadir hayvanlarla düzenlenen gösteriler çarşı ziyaretçileri tarafından beğeniyle izleniyor.

Bu çarşıda, deve kuşu gibi nadir kuş türlerinin yanı sıra çok sayıda sürüngen, kedi, köpek ve balık türü de yer alıyor.



Gazil Çarşısı'nda esnaflık yapan Ebu Ali, "Çarşıda özellikle cuma ve cumartesi günleri yoğunluk yaşanır. Bağdat dışındaki illerden de çok sayıda hayvansever buraya uğrar. Burada nadir cinsten ve her çeşit hayvan bulabilirsiniz." dedi.



Çarşının bulunduğu Eski Bağdat bölgesinde gezerken, günümüzde bakımsız bırakılsa da tarihi birçok yapıya rastlamak mümkün. Abbasiler döneminden kalma Hulefa (Halifeler) Camisi ile Osmanlı döneminde inşa edilen bazı yapılar da çarşıya gelenlerin uğradığı mekanlar arasında yer alıyor.

Gazil kelimesi Arapçada "iplik" anlamına geliyor. Abbasiler döneminde kadınların iplikle ördükleri malzemeleri çarşının bulunduğu yerde sattığı ifade ediliyor. Ancak aynı isimle devam eden çarşı, halihazırda ülkenin en büyük hayvan alım ve satım yeri konumunda bulunuyor. Çarşı çok sayıda saldırıya maruz kalsa da canlılığını sürdürüyor.



