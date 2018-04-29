Bağdat’ta Haşdi Şabi yetkilisi öldürüldü

Haşdi Şabi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre Maliye Müdürü Kasım el-Zübeydi, Irak’ın başkenti Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı soncu hayatını kaybetti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE ÇAĞRILDI

Saldırı sonrası açıklama yapan Şii Milis Gücü Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el -Mühendis ise saldırıyı sert dille kınayarak faillerin yakalanması için güvenlik güçlerini harekete geçmeye çağırdı.