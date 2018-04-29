Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bağdat’ta Haşdi Şabi yetkilisi öldürüldü

Irak’ta Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin maliye müdürü, Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

29 Nisan 2018 Pazar 22:38
Bağdat’ta Haşdi Şabi yetkilisi öldürüldü

Haşdi Şabi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre Maliye Müdürü Kasım el-Zübeydi, Irak’ın başkenti Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı soncu hayatını kaybetti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE ÇAĞRILDI

Saldırı sonrası açıklama yapan Şii Milis Gücü Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el -Mühendis ise saldırıyı sert dille kınayarak faillerin yakalanması için güvenlik güçlerini harekete geçmeye çağırdı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 22:38
  1. Kasım el-Zübeydi
  2. haşdi şabi
  3. ırak
  4. Bağdat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve La Liga'da Barcelona şampiyon!
    1. Ve La Liga'da Barcelona şampiyon!
    2. İyice abarttılar! Kral Selman eğlence..
    3. Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Bu gece..
    4. TFF 3.Lig 3.Grup'ta şampiyon Utaş..
    5. Esed terör örgütü YPG'yi, ABD Esed'i..
    6. Tolgay Arslan'dan maç sonu..
    7. Macron, Ruhani ile görüştü! 1 saat..
    8. Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama:..
    9. İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    10. Katil İsrail'den yine vahşet! 3 şehit
    11. İYİ Partililerin montajlı yalanı..
    12. Fatih Terim: ''Sonuna kadar hak ettik''
    13. Bağdat’ta Haşdi Şabi yetkilisi öldürüldü
    14. Şenol Güneş'ten maç sonu şaşırtan..
    15. FETÖ'den aranan avukat yakalandı!
    16. Libya'da askeri uçak düştü! Yaralı ve..
    17. Derbi sonrası kavga çıktı! 3 yaralı
    18. Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Ayıplı..
    19. Derbide rekor kırıldı!
    20. Afrin şehidinin vasiyeti için Erdoğan..
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    Haçlılar tutuştu! Türkiye operasyon yapmasın diye...
    Haçlılar tutuştu! Türkiye operasyon yapmasın diye...
    Sözcü yazarından İYİ Parti güzellemesi
    Sözcü yazarından İYİ Parti güzellemesi
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Arabistan’da yalancı bahar!
    Arabistan’da yalancı bahar!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül için ilk yorum
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül için ilk yorum