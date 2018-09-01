Bağdat'ta büyük protesto! 'Terörün kaynağıABD'

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Firdous meydanında bir araya gelen yüzlerce Iraklı ABD karşıtı sloganlar attı.

TERÖRÜN KAYNAĞI VURGUSU

Irak'taki Washington Büyükelçiliği’nin önüne gelen protestocular, büyükelçiliğin önünde "terörün kaynağı" yazılı dövizler taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'un Irak hükümet kurma dosyasını görüşmek üzere Irak’a gelmesini de eleştiren protestocular, McGurk'un posterlerini taşıyarak ABD’nin elini Irak'taki siyasi süreçten çekmesini istedi.