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Bağdat'ta büyük protesto! 'Terörün kaynağıABD'

Irak'ın başkenti Bağdat'ta toplanan yüzlerce Iraklı, ABD'nin Irak'ın hükümet kurma sürecine olan yanlış müdahalesini protesto etti.

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:10
Bağdat'ta büyük protesto! 'Terörün kaynağıABD'

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Firdous meydanında bir araya gelen yüzlerce Iraklı ABD karşıtı sloganlar attı.

TERÖRÜN KAYNAĞI VURGUSU

Irak'taki Washington Büyükelçiliği’nin önüne gelen protestocular, büyükelçiliğin önünde "terörün kaynağı" yazılı dövizler taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'un Irak hükümet kurma dosyasını görüşmek üzere Irak’a gelmesini de eleştiren protestocular, McGurk'un posterlerini taşıyarak ABD’nin elini Irak'taki siyasi süreçten çekmesini istedi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 12:10
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  4. Protesto
  5. Terörün kaynağı ABD
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