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Bağdat'ta böyle yıkmışlardı! Sürpriz hamle

2003 yılında devrilişi bir ikon haline gelen heykelin verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor.

21 Ekim 2018 Pazar 12:26
Bağdat'ta böyle yıkmışlardı! Sürpriz hamle

Irak hükümeti, 2003 yılında devrilen ve 2006 yılında yakalanarak idam edilen eski lider Saddam Hüseyin'in kaçırılırak Ürdün'e götürülen bronzdan yapılan heykelini Amman yönetiminden resmi olarak istedi.

Haberi, Ürdün'de yayımlanan Al Kabas Gazetesi duyurdu. Bronz heykel, 2003 yılında Saddam rejiminin devrilmesinden sonra bir ABD vatandaşı tarafından kaçırılmak istenmiş ve Ürdün'de yakalanmıştı. Heykel, o günden bu yana Amman yönetiminin elinde.

Ürdün, Irak'la iyi komşuluk ilişkileri nedeniyle heykeli bugüne kadar satmayı reddetti.

Bağdat'ın yeni talebine Amman yönetiminin ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 12:26
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