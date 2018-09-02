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Bağdat’ta 4'lü zirve! İran, Rusya ve Suriye...

İran, Rusya ve Suriye’nin oluşturduğu Dörtlü Güvenlik Komitesi işbirliği toplantısı Irak’ın başkenti Bağdat’ta gerçekleşti.

02 Eylül 2018 Pazar 19:07
Bağdat’ta 4'lü zirve! İran, Rusya ve Suriye...

Irak, İran, Rusya ve Suriye’nin oluşturduğu Dörtlü Güvenlik Komitesi işbirliği toplantısı bugün Irak’ın başkenti Bağdat’ta gerçekleşti. Dörtlü güvenlik oturumu ülkelerin Genelkurmay Başkan Yardımcılarının katılımıyla düzenlendi. Toplantıya ayrıca, Irak Savunma Bakanı İrfan Hilayi de katıldı. Hiyali toplantıda yaptığı konuşmada, Irak’ın terör örgütü DAEŞ’e karşı elde ettiği zaferin bütün dünyanın zaferi olduğunu belirterek, Irak güvenlik güçlerinin dünya barışı için tehdit oluşturan örgütünün hedeflerine ulaşmasını engellediğini söyledi.

Dört ülke 2015 yılında terörizme karşı mücadelede istihbarat koordinesi amacıyla ortak bir merkez kurmuştu. Kurulan merkez 2015’ten bu yana düzenlediği toplantıları ile istihbarat koordinesinde bulunmaktadır.

 

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 19:07
  1. Irak
  2. İran
  3. Rusya
  4. SURİYE
  5. Dörtlü Güvenlik Komitesi

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