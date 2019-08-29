0553 313 94 23

Bağdat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

29 Ağustos 2019 Perşembe 19:26
Bağdat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle resepsiyon düzenledi.

Büyükelçilikte yapılan resepsiyona Türk kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler, yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunun askeri ataşelik personeli, Bağdat'taki NATO misyonu ve DEAŞ ile mücadele koalisyonunda görevli subay ve astsubayların katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Büyükelçi Yıldız, Zafer Bayramı dolayısıyla son derece mutlu ve gururlu olduklarını dile getirerek, devlet ve millet olarak nice güzel zafer bayramlarının kutlanması temennisinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 19:26
  1. 30 Ağustos Zafer Bayramı
  2. Bağdat
  3. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Quaresma, Kasımpaşa'da
    1. Quaresma, Kasımpaşa'da
    2. "Mardin Büyükşehir Belediyesinden..
    3. Quaresma, Kasımpaşa’da
    4. TFF Tahkim Kurulu kararları
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    6. Keçiören’de korkutan yangın
    7. Dereye düşen araçtaki 2 kişi hayatını..
    8. PFDK’dan Seri’ye 2 maç men cezası
    9. Ulaştırma Bakanı Turhan Midyat’ta
    10. Balıkesirspor'da Altay maçı hazırlıkları
    11. Bağdat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    12. Kasımpaşa Kulübü, Beşiktaş ile..
    13. BM'den "Suriye'de anayasa komitesi..
    14. Fransa'da polis şiddetine 313 adli..
    15. Ara buluculukla iş davalarında yüzde..
    16. UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın..
    17. Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir..
    18. “Çözüm; onurlu geri dönüş ve..
    19. Devrilen traktörün altında kalarak..
    20. ABD’de 6.3 büyüklüğünde deprem
    21. İngilizler Boris Johnson’a karşı imza..
    22. Şemdinli Kaymakamı Güven, göreve..
    23. Temizlik halkası genişliyor
    24. Kıl kurdu nasıl düşürülür?
    25. PFDK'den Galatasaraylı Seri'ye 2 maç men
    26. THY'den 10 yıl aradan sonra Çin'de..
    27. Varto Kaymakamlığına atanan Avcı..
    28. Araç sahipleri dikkat! Son 4 gün,..
    29. Rus turistler, mangoya hayran kaldı
    30. Afganistan’daki Amerikan varlığı..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı