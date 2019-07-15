Bağdat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki elçilik binasında düzenlenen anma törenine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve elçilik personelinin yanı sıra Bağdat'ta bulunan Türk iş insanları, Türk vatandaşları, Türkmen kanaat önderleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Yıldız, törende yaptığı konuşmada, "Türk halkı, 15 Temmuz 2016'da şanlı tarihinde defalarca yaptığı ve cumhuriyetin kuruluşunda sergilediği gibi istikbali ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düştüğü anda, içinde bulunduğu şartları hiçbir şekilde göz önünde bulundurmadan, Ata'sının (Atatürk) dediği gibi ve ona yakışan şekilde hareket etti." dedi.

"Bağımsızlığı ve özgürlüğü karakteri olarak tanımlayan Türk, 15 Temmuz'da yine Türklüğünü yaptı." diyen Yıldız, 15 Temmuz'un hiçbir davetiyeye ihtiyaç duymadan aynı vatana mensubiyet duygusuyla sokağa çıkılan bir gün olduğunu ifade etti.

- "15 Temmuz, gurur ile kederi denge içerisinde yaşadığımız gün"

Mücadelenin acı tarafları ve ağır bedelleri de olduğunu dile getiren Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O saatleri, Dışişleri Bakanlığı'nda geçiren birisi olarak, net hatırlıyorum ve bu zihnimden silinmiyor. Verdiğimiz mücadele ve sonucunda kazandığımız zafer hepimizi çok gururlandırıyor. Kaybettiklerimizden dolayı kalplerimiz halen kırgın ve üzgünüz. 15 Temmuz, gurur ile kederi denge içerisinde yaşadığımız bir gün. Her birimizin bir birey ve devlet olarak bugünü sadece bir anma günü değil, aynı zamanda bir hesap, ders ve ibret günü olarak zihnimizde değerlendirmemiz ve düşünmemiz gerekiyor. Memlekette nefes almamızı, buralarda sokakta dolaşıp görevimizi ifa etmemizi sağlayan, Büyükelçilikten eşimle beni çarşıya götürürken, operasyonlarda yaptıkları kadar ciddi, özverili ve profesyonel şekilde davranan, 'sizler için göğsümüzü siper ederiz' diyen ve bunu hiç gözünü kırpmadan ve sesi kısılmadan söyleyen bu mert insanlara (güvenlik güçleri) haklarını ve hak ettikleri değeri vermeliyiz. Ordumuza sahip çıkmamız gerekiyor. Ordumuz bizim için son derece kıymetlidir. Bu duygu ve düşünceler bizi 15 Temmuz'da ayakta tuttu."

Yapılan konuşmaların ardından 15 Temmuz'da yaşananlara dair özel karelerin yer aldığı bir de fotoğraf sergisi düzenlendi.







