Bağdatlılar Osmanlı yadigarı Muradiye Camisi'ni ramazanda boş bırakmıyor

Bağdat’ın Bab el-Muazzam bölgesinde yaklaşık 450 yıl önce dönemin Osmanlı Valisi Murat Paşa tarafından yaptırılan Muradiye Camisi, Irak'ın kadim başkentinde İslami mimarinin en önemli yapıları arasında yer alıyor.

Caminin girişindeki panoda Arapça, "Osmanlı Devleti’nin Bağdat Valilerinden Murat Paşa tarafından 1570'de inşa edildi ve Sultan İkinci Abdülhamid döneminde 1901'de restore edildi" ibaresi yazılı.

İslami motifler taşıyan yüksek ve yarım küre minareli Muradiye Camisi, aynı anda 400 kişiye namaz kılma imkanı sağlıyor. Yaklaşık 3 bin metrekare alana kurulu camide 6 adet düz kubbe bulunuyor. Osmanlı eseri camideki dekoratif tavanlar da dikkati çekiyor.

Bağdat’ın merkezindeki caminin Osmanlı sonrası uğradığı ihmale rağmen ayakta kalmayı başarması dönemin mimarisinin sağlamlığının kanıtı niteliğinde.

"Bu camiler Osmanlı dönemindeki İslami fetihlerin de başlangıç noktasıydı"

AA muhabirine konuşan Muradiye Camisi İmamı Şeyh Mustafa Duleymi, Sultan İkinci Selim döneminde yaptırılan caminin tamamen Osmanlı İslam mimarisini yansıttığını söyledi.

Duleymi, "Osmanlı Devleti'nin İslam bölgelerinde dinin güçlendirilmesinde büyük ve muazzam bir rolü vardı. Bu büyük devletin buradaki en büyük ve güzel hatıralarından biri de Muradiye Camisi'dir." dedi.

İkinci Abdülhamid dönemindeki restorasyon sırasında batı ve doğu cephelerinde iki minare ve ortalarında bir kubbe inşa edildiği bilgisini veren Duleymi, "Restorasyondan belli bir süre sonra caminin doğu cephesindeki minaresi yıkıldı ve Sultan İkinci Abdülhamid'e mektup gönderilerek durum anlatıldı ancak Sultan hazretleri yıkılan minarenin yeniden yapılmamasında bir hikmet olduğu yanıtı verdi ve böyle bırakılmasını istedi." diye konuştu.

Tarihi mabedin önemini vurgulayan Şeyh Duleymi, "Bu cami 120 yıldır namaz kılanlarla dolup taşıyor ve Arapça dil bilgisi, fıkıh, mantık, Kur'an tefsiri ve kuran ezberleme kurslarıyla belagat gibi derslerine ev sahipliği yapıyor. Bu ve benzeri camiler Osmanlı dönemindeki İslami fetihlerin de başlangıç noktasıydı ve mücahitlerin mezun olduğu, Müslümanlar için onur kapısıydı." ifadelerini kullandı.

"Tarihi eser niteliğinde"

Cami cemaatinden Cemal Duri de her gün beş vakit namazını Muradiye Camisi'nde kıldığını söyledi.

Duri, "Burası yaklaşık 500 yıllık ömre sahip tarihi eser niteliğinde bir cami. Bütün sülale olarak namazımızı burada kılıyor ve ibadetimizi yapıyoruz. Bu caminin ruhani bir atmosferi de var. Bu cami hepimizindir ve bizden sonra da gelecek nesillere emanet edilecek." diye konuştu.

Bağdat'ta Muradiye'nin yanı sıra Osmanlı Devleti tarafından inşa edilen Ahmediye, Süleymaniye, Necip Paşa ve Özbek Camileri de bulunuyor.