Bağdat Caddesi patates tarlası gibi

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı olan Dr. Gökhan Taş, yaptığı değerlendirmede Bağdat Caddesi’ni patates tarlasına benzetti.

Taş, “10 bin binanın üzerine 20 yılda bir o kadar daha yapıldı. 1 milyon dolara 3+1 daireler satıldı. Şimdi 10 bin binanın 5 binini yeniden yaptığınız zaman doların da 1.7 TL, 2.5 TL, 3.9 TL, 4.5 TL yolculuğunu düşünürsek, bırakın dolarlı rakamı Türk Lirası olarak bile yüksek kalıyor. Bugün 1 milyon dolara ev satılmıyor’’ dedi.

Kadıköy’deki kentsel dönüşüm sürecinde bazı ailelerin Çekmeköy ve Kartal’a taşındığını dile getiren Taş, Bağdat Caddesi’nin dışına çıkarken Cadde’deki bir daire fiyatına oralardan dört daire alınabildiğini, Cadde’de arzın çokluğundan dolayı sıkıntılı bir sürecin var olduğunu, müteahhitlerin 1 milyon dolara sattığı daireyi, 2.5 milyon liraya indirmesine rağmen satamadığını belirterek, “Son olarak böyle bir daireyi üç hafta önce 1 milyon 600 bin liraya sattık. Yani müteahhitlerin kazancı düştü’’ diyerek Bağdat Caddesi’nin tadının kalmadığını teyit etmiş oldu. Bu durum ise nakdi bulunanlar için bir fırsata dönüşmüş durumda.