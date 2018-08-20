Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Erşet Salihi ile görüştü

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kerkük temasları çerçevesinde, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Merkezini ziyaret ederek, burada ITC Genel Başkanı Erşet Salihi ve Başkan Yardımcısı Hasan Turan tarafından karşılandı.

Türkmenlerin durumunu yakından takip ettiklerini belirten Yıldız, Kerkük başta olmak üzere Türkmenlerin yaşadığı bölgelere özel ilgi ve önem verdiklerini söyledi. Yıldız, Irak'taki Türkmenlerin güvenliğini önemsediklerini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti, her zaman olduğu gibi Türkmenlerin yanında olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Yıldız, ziyareti kapmasında kentte bir dizi temaslar yapması ve bayramı namazını da Kerkük'te kılması bekleniyor.