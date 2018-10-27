Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Erbain için Kerbela'da

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından etkinlik alanına kurulan hayır çadırını ziyaret ederek, yoldan geçen ziyaretçilere meyve dağıttı. Telafer ve diğer bölgelerden gelen Türkmen grupların burada kurduğu çadırları da ziyaret eden Büyükelçi Yıldız, ziyaretçilerle sohbet etti. Yıldız, bir süre Hazreti Hüseyin'in mezarına yürüyenlere de eşlik etti.

Burada Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Büyükelçi, "Erbain konusunda deneyimimiz oldu. Sadece Iraklılar için değil tüm Müslümanlar için önemli olan bu etkinliğe her seferinde katılıyoruz. Kendi çadırımız ve Türkmen kardeşlerimizin çadırlarını ziyaret ettik. Türkiye'den de gelen ziyaretçilerimiz oluyor onlarla da burada görüşüyoruz." dedi. Büyükelçi Yıldız, Erbain'in Irak için birlik ve beraberliği sağlaması temennisinde bulundu.

Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in (sav) torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela şehrinde şehit edilişi, her sene Aşura Günü'nde anılıyor. Hicri takvime göre Aşura Günü'nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine Erbain (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Şiiler, Erbain törenlerine katılmak amacıyla her yıl Irak'ın Kerbela kentine gidiyor. Erbain, bu sene 30 Ekim Salı gününe rastlıyor.