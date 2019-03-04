0553 313 94 23

Bağdat Barosu’nda avukatlar birbirine girdi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta avukatlar birbirine girdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:59
Bağdat Barosu’nda avukatlar birbirine girdi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta avukatlar birbirine girdi. Meydana gelen kavgada 10 avukatın yaralandığı bildirildi.


Irak güvenlik kaynaklarına göre, Bağdat Barosu başkanlık seçimlerinde adaylıkları Baas Partisi üyeleri oldukları gerekçesiyle iptal edilen avukatlar, baro başkanı ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirten kaynak, avukatlar arasında çıkan kavgada 10 avukatın yaralandığını söyledi. Kavgada ateş açıldığı haberlerinin asılsız olduğunu belirten kaynak, “Baroya giren bütün avukatlar güvenlik görevlileri tarafından arandığı için hiçbir avukatın bina içerisine silah sokmasına izin verilmedi. Yumruk ve tekmelerin atıldığı kavgada 10 avukat yaralandı” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gratis, Türkiye'nin "1 Numaralı Markası" oldu
    1. Gratis, Türkiye'nin "1 Numaralı..
    2. Kayıp baterist ölü bulundu
    3. Bakan Gül'den terörle mücadelede..
    4. Binali Yıldırım: “Metrobüs ve Metro..
    5. Evkur Yeni Malatyaspor inişe geçti
    6. Türkmen liderden "Kerkük, Irak ve..
    7. Adıyaman ‘Eğri Çay Millet Bahçesi’ ile..
    8. Arkadaşlarının bulunduğu evi yakan..
    9. "TMSF kayyumluğundaki firmaların aktif..
    10. İran’da başkent taşınsın tartışmaları..
    11. Torbalı’daki o köprüyü sel yıktı,..
    12. Polisi 14 kurşunla yaralayan 4 zanlı..
    13. Mehmet Özhaseki Güdüllülerle buluştu
    14. Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan..
    15. Nilüfer’e motorcu dostu bariyer
    16. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    17. Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun..
    18. Tanzim satış noktalarında bir ürünün..
    19. Bakan Gül: "Sigorta şirketlerine ve..
    20. Yeni Nesil Hareketi lideri Şasivar..
    21. “Dünyada Her 9 Kişiden 1’i Gizli Aç"
    22. Jandarma aranan 5 kişiyi yakaladı
    23. Siverek’te trafik kazasında bir kişi..
    24. Amedspor’dan ‘jilet’ açıklaması
    25. Nazilli Belediyesi temizlik..
    26. Almanlar da erken rezervasyon..
    27. Türk tasarımı Maybach Cenevre Otomobil..
    28. Bakan Kasapoğlu; "Eser siyasetine..
    29. Kuzeyşehir’de 787 konut için..
    30. Mikail Sülük’ten istihdam sözü
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz