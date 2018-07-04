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Bağdadi'nin oğlu Suriye'deki çatışmada öldü

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El-Bağdadi'nin çocuklarından biri olan Hudayfah El-Badri'nin Suriye'de öldürüldüğü iddia edildi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:39
Bağdadi'nin oğlu Suriye'deki çatışmada öldü

Terör örgütünün propaganda için kullandığı Amaq haber ajansında yayımlanan açıklamada, Hudayfah El-Badri'nin Humus kentindeki bir termik elektrik santralinde öldüğü belirtildi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, açıklamada, "El-Badri'nin Humus'ta Nusayrilere ve Ruslara karşı yapılan bir operasyonda öldürüldüğü" ifadesi yer aldı. Amaq, açıklamanın yanında genç adamı elinde bir tüfekle gösteren bir fotoğraf da yayımladı.

Bağdadi'nin nerede olduğu ve yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor ancak Amaq'ın bu son haberi, örgüt liderinin hayatta olduğunu ima ediyor gibi görünüyor. DEAŞ'ın 2014'te Irak'ta büyük saldırılara girişmesinden bu yana birçok kez Bağdadi'nin öldüğüne dair haberler ortaya atılmış ancak bunların hiçbiri teyit edilememişti.

Eylül ayında Bağdadi'ye ait olduğu belirtilen ve DEAŞ militanlarına direniş çağrısı yapan bir ses kaydı yayımlanmıştı. DEAŞ, 2014 yılında Suriye ve Irak topraklarının bir bölümünde halifelik ilan etmişti. İki ülkede yapılan yoğun operasyonların ardında örgüt bugün sadece bazı küçük yerleşim yerlerini elinde tutuyor.

Bağdadi, "dünyanın en çok aranan adamı" olarak tanımlanıyor. ABD, örgüt liderinin yakalanması için başına 25 milyon dolar ödül koymuş durumda.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:39
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