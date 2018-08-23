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Bağdadi'den 'Brunson' yorumu!

Terör örgütü DAEŞ lideri Ebubekir Bağdadi son mesajında ABD ile Türkiye arasındaki papaz krizine ilişkin yorumda bulundu.

23 Ağustos 2018 Perşembe 21:13
Bağdadi'den 'Brunson' yorumu!

Elindeki toprakların ciddi bir bölümünü kaybeden ancak saldırılarına eskisi kadar sık olmasa da devam eden terör örgütü DAEŞ'in lideri Bağdadi'nin dün bir konuşması yayınlandı.

Ebubekir Bağdadi konuşmasında birçok konuya temas ederken, bunların en ilgi çekici olanlarından biri de ABD ile Türkiye arasındaki ABD'li casus papaz Brunson kriziydi. Bağdadi konuşmasının giriş kısmında çok kısa bir şekilde papaz krizine de değindi.

Bağdadi, ABD'nin tüm varlığındaki en kötü zamanlardan geçtiğini belirterek, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesiyle yaşadığı sorunların bunun bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Teröristbaşı, ABD'nin tehdit ve baskı uyguladığı ülkelerin geri adım atmadığını, ABD iki bakana karşı hamleler de dahil olmak üzere bazı yaptırımlar uygulasa da Türkiye'nin papaz Brunson'u serbest bırakmayı reddettiğini ifade etti. Bağdadi'ye göre bu durum, ABD'nin artık eskisi kadar güçlü olmadığını ortaya koyuyor.

Bağdadi'nin konuşmasında bu krizle ilgili açıklamalara yer vermekle, aynı zamanda konuşmasının güncel olduğunu göstermeyi amaçladığı belirtildi. Bağdadi'nin öldüğüne dair söylentiler de, teröristbaşının güncel olaylara dair bu gibi yorumlar yapmasıyla yalanlanmış oldu.

Kaynak: Mepa News

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 21:13
  1. Ebubekir Bağdadi
  2. ABD
  3. Brunson

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş51 dk önce
    brunson da yahudidir vede bağdadinin efendisidir. bağdadi abd vede ısrael hakkında kötü söz söyleyemez. hemen ipini çekerler.zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin
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