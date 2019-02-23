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Bağcılarlılar e-belediye hizmetiyle zaman kazanıyor

Türkiye’nin önde gelen firmalarının bilişim yöneticilerinin buluştuğu “2.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:27
Bağcılarlılar e-belediye hizmetiyle zaman kazanıyor

Türkiye’nin önde gelen firmalarının bilişim yöneticilerinin buluştuğu “2. E-Doküman Yönetimi ve Çözümleri” konferansı İstanbul’da gerçekleştirildi. Bağcılar Belediyesi adına sunum yapan Bilgi İşlem Müdürü Cüneyt Yılmaz, e-devlet kapısı üzerinden yapılan hizmetleri anlattı. Yılmaz, “Elimizden giden bu zamanı ailemize, kendimize ya da sevdiklerimize ayırmak varken bir kurumda saatlerce vakit harcamayı hiçbirimiz istemeyiz. E-belediye hizmetleri ile vatandaşlarımıza sağladığımız en önemli hizmet aslında bu zamanlarını onlara yeniden hediye etmek” dedi.


Bankacılıktan gıdaya sigortacılıktan otomotive kadar Türkiye’nin tanınmış firmalarının bilişim yöneticileri, “2. E-Doküman Yönetimi ve Çözümleri” konferansında bir araya geldi. İstanbul bir otelde düzenlenen programa yerel yönetimlerden sadece dijital belediyeciliği uygulayan Bağcılar Belediyesi katıldı.


Türkiye’nin elektronik içerik yönetimi konusundaki tek organizasyonu konumundaki bu konferansta kurum temsilcileri, “Kağıt Belgelerine Olan Güveni Nasıl Azaltacağız?”, “Portaller, Ortak Depolar ve Ağ Geçitleri”, “Dış Kaynak Kullanımı ve Altyapı e-Submission”, “CRO Süreçleri Entegrasyonu”, “Kurumsal İçerik / Doküman Yönetimini Bütünleştirme”, “İş Akış Otomasyonu”, “e-Doküman ile Maliyet ve Zaman Tasarrufu”, “TS 13298 Uyumluluğu”, “e-Doküman ile Çevre Dostu Olmak”, “Kurum İçi - Dışı Gelen Giden Evrak Yönetimi”, “Entegrasyon Sorunları”, “Kalite Dokümanlarının ve Süreçlerinin Yönetimi” ile “İnsan Kaynaklarında e-Doküman ve Süreç Yönetimi” konularında sunumlar yaptı. Oturumlarda uzmanlar, tecrübe, bilgi ve projelerini paylaşarak hem aralarında bilgi alışverişi yaptı hem de beraber stratejik, taktik ve teknik zorluklara alışılmamış düzeyde pratik çözümler sundu.



“Vatandaş odaklı hizmet sunuyoruz”


Programda söz alan Bağcılar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Cüneyt Yılmaz, “2000’li yılların başında e-dönüşüm için ilk adımları attık. 2006’da İSMEP projesiyle e-dönüşüm ivme kazandı. 2009’da personel ve teknik altyapımızın güçlendirilmesi çalışmalarını başlattık. 2011’de Elektronik Bilgi Belge Arşiv Yönetim Sistemine geçtik. 2014’te e-YBS ile bütünleşik MIS ve İş Zekasına geçtik. 2015-2018’te tüm hizmetleri ve süreçleri tanımlı Akıllı Yönetim Bilgi Sistemimiz var. Stratejik plan ve hedefleri elektronik izleyerek yönetim, veri güvenliği, iş sürekliliği ve sürdürülebilirlik, veri, kayıt, e-Belge ve dijital arşivi süreçle bütünleştirme, elektronik imza, mobil imza ve e-yazışma, tüm e-devlet platformlarına entegrasyon ve uyumluluk, iş süreçleriyle, vatandaş odaklı, vatandaş beyanına dayalı hizmetleri sunuyor ve hizmetlerin tümünü elektronik ortamdan izliyoruz. Bağcılar’da e-dönüşümü, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak için gerçekleştirmeye çalıştık. E-yönetim platformumuzu, elektronik iş süreçleri, donanım, yazılım ve personel altyapısıyla bir bütün olarak, uçtan uca güçlendirerek, mobilite ve nesnelerin internetine uygun, vizyoner bir altyapıya kavuştuk” dedi.


Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu Müdürlüğü, Yargı Kurumları, İGDAŞ, TEİAŞ, 45 Banka ve İstanbul ilçe Belediyeleri ile yazışmalar elektronik ortamda KEP üzerinden yapıldığını; 2016-2019 Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı’na da destek veren projeyle tüm vatandaşların e-devlet kapısı üzerinden; Emlak Vergisi Bildirimi, Emlak Vergisi Bildirim Sureti Sorgulama, Borç Sorgulama ve Ödeme, İmar Durumu Sorgulama hizmetleri başta olmak üzere toplam 29 hizmete online olarak ulaştığını belirtti. Güvenlik Operasyon Merkezi Projesi ve Akıllı Yol Projesi’nin kazanım ve sonuçlarına da değinen Yılmaz, “Zaman hayatımızdaki en değerli kavramlardan biri. Elimizden giden bu zamanın en önemli ve büyük kısmını ailemize, kendimize ya da sevdiklerimize ayırmak varken bir kurumda saatlerce vakit harcamayı hiçbirimiz istemeyiz. E-belediye hizmetleri ile vatandaşlarımıza sağladığımız en önemli hizmet aslında bu zamanlarını onlara yeniden hediye etmek” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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