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Bağcılarlı gençler tatil için Kefken Kampı’na uğurlandı

Bağcılarlı gençler, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Kefken Yaz Kampı’nda ağırlanıyor.

11 Haziran 2019 Salı 14:44
Bağcılarlı gençler tatil için Kefken Kampı’na uğurlandı

Bağcılarlı gençler, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Kefken Yaz Kampı’nda ağırlanıyor. Bin 56 genç, yeşil ile mavinin buluştuğu kamp alanında doğayla ve denizle iç içe bir tatil geçirecek. Kamp alanına 6 grup halinde gidecek öğrencilerden 176 kişilik ilk kafile, bugün Kefken’e uğurlandı.


Bağcılar Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla yaptığı protokol çerçevesinde her yıl 4 ay süreyle gençlerin hizmetine sunduğu Kefken Gençlik Kampı, bu yıl da kapılarını yaz tatili hazırlığı yapan öğrencilere açtı. Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’ne kayıt yaptıran 15-22 yaş arasındaki Bin 56 genç, farklı tarihlerde 6 grup halinde Kefken Kampı’na götürülüyor. Kampın ilk yolcuları bugün yola çıktı. 176 kişiden oluşan kız öğrenciler sevdikleri tarafından bir haftalık tatile uğurlandı. Gençler deniz kenarında maviyle yeşilin iç içe girdiği noktada kurulan kampta, modern ve donanımlı tesislerde 5 yıldızlı lüks otellerin konforunda tatil yapacak.


Gençler burada birlikte yaşama sanatı ve dostluk kazanacaklar


Kamp sürecinde öğrenciler voleybol, basketbol, futbol oynarken; badminton, masa tenisi, paintbol, kürek, oryantiring ve okçuluk gibi aktivitelere katılacak. İsteyen denize girerek yada ormanda yürüyüş yaparak yorgunluk ve stresi üzerinden atma imkanı bulacak. Kişisel gelişim eğitimi de alacak olan gençlerin kamp sayesinde potansiyellerinin farkına varmaları, birlikte yaşama sanatı ve dostluk kazanmaları sağlanacak.


Spordan sanata çocuklarımızın aradığı her şey kamp alanında var


Gençleri Kefken Kampı’nda güzel ve yararlı bir tatil geçirmeye davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kampımızda bu sene Bin 56 gencimizi konuk ediyoruz. İnşallah bu sayı ilerleyen yıllarda daha artacak. Spordan sanata çocuklarımızın aradığı her şey kamp alanında var. Çocuklarımız burada zamanlarını en güzel şekilde değerlendiriyorlar” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:44
  1. sanat
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