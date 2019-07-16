Bağcılarlı engelli atletler 15 Temmuz spor yarışmalarına damga vurdu

Bursa’da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası yarışına katılan Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları 9 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak başarılarına yenilerini eklediler.

Yurt içinde ve yurt dışında katıldıkları yarışmalarda başarılara imza atan Bağcılarlı engelli atletler, Bursa’da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası’na da damga vurdu. Yarışmada, Zeynep Acet 100 metrede kendi rekorunu geliştirirken, Hamza Doğan ise F46 gülle atmada Türkiye rekoru kırdı. Atletler yarışmayı 9 altın 2 gümüş 2 bronz madalya ile tamamladı.

Dubai öncesi iyi bir sınav oldu

Takım antrenörü Ömer Cantay yarışmanın önümüzdeki Kasım ayında Duabi’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde iyi bir sınav olduğunu ifade etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın her zaman verdiği desteğin takım halinde başarılar getirdiğini belirten Cantay, “İnşallah Dubai ile yine hazırlıklarını sürdürdüğümüz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarından da madalyalarla döneceğiz” diye konuştu.

“Bağcılarımızı en iyi şekilde temsil ediyorlar”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise sportif çalışmalarına büyük emek verdikleri, engelli atletlerin başarıdan başarıya koşmalarından dolayı ayrı bir gurur yaşadıklarını belirtti. Çağırıcı, “Bağcılarımızı katıldıkları yarışmalarda en iyi şekilde temsil ediyorlar. Çok çalışıyorlar. İlçemizdeki engelli kardeşlerimize de örnek oluyorlar. İlçemize yeni sporcular kazandırmaya yönelik çalışmalarımız da devam ediyor” şeklinde konuştu.