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Bağcılar’daki silahlı çatışmada facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Bağcılar’da sokak ortasındaki çatışma sırasında silahtan çıkan kurşunlar iki çocuğun bulunduğu evdeki televizyona isabet etti.

02 Mayıs 2019 Perşembe 23:26
Bağcılar’daki silahlı çatışmada facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Bağcılar’da sokak ortasındaki çatışma sırasında silahtan çıkan kurşunlar iki çocuğun bulunduğu evdeki televizyona isabet etti.Evde oyun oynayan çocuklar kurşunlardan kıl payı kurtulurken, çatışmada 1 kişi yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Demirkapı Mahallesinde yaşandı. Görgü tanıklarının beyanına göre 7 kişilik bir grup sokak ortasında birbirine silah çekti. Çatışma sırasında şahıslar ellerindeki silahlarla sağa sola kurşun yağdırdı. Çıkan çatışmada bir kişi yaralanarak Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



Evde oyun oynayan çocuklar kurşunlardan kıl payı kurtuldu


Grup arasında çıkan çatışmada, kurşunların iki tanesi mahalle başında bulunan bir evde 7 ve 10 yaşında iki çocuğun oyun oynadığı sırada televizyona isabet etti. Çocukların bir tanesi televizyonun çalışmadığını annesine söylemesiyle, anne gördüğü manzara karşında şaşkına döndü. Korku dolu anlar yaşayan kadın, evin dışında olan kocasını arayarak durumu bildirdi.



“O kurşun çocuğuma isabet etseydi, bana dünyaları verseler acım dinmezdi”


Yaşanan olayı anlatan baba Şeref Yıldız, “Çocuklarım televizyon başında oyun oynuyordu. Artık dışarda nasıl bir kovalamaca olmuşsa biz bilmiyoruz. İki kurşun televizyona isabet ediyor. Televizyonun görüntüsü gidiyor çocuk öyle fark ediyor. Annesine ’televizyona bir şey mi oldu?’ diye soruyor. Annesi gelip durumu anlıyor. Ben de yakın bir yerdeyim. Telefon açıp beni aradılar geldim baktım. Baya bir silah patlamış. 20 üzerinde silah sesi duyduğunu söylüyorlar. Bu her şeye rağmen şükürler olsun çocuklarıma bir şey olmadı. Bu ne ilk ne de son olacak. Biz hepimiz yemekte olsaydık, çünkü kurşunlar yarım metre yerden bir şekilde eve girdi. Muhtemelen sofrada olsaydık birine değerdi. O kurşun çocuğuma isabet etseydi, bana dünyaları verselerdi benim acım dinmezdi” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 23:26
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