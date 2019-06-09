0553 313 94 23

Bağcılar'daki engelli dalıcı dalış eğitim merkezi yetkilendirildi

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda 60 engelli kursiyerin ders aldığı dalış eğitim merkezi, TSSF tarafından yetkilendirilen ilk engelli dalıcı dalış merkezi oldu

09 Haziran 2019 Pazar 15:50
Bağcılar'daki engelli dalıcı dalış eğitim merkezi yetkilendirildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Türkiye'nin ilk engelli dalıcı dalış eğitim merkezi olarak yetkilendirildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli dalıcı dalış talimatının geçen yıl şubat ayında yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) harekete geçti. Engellileri su altının büyüleyici dünyasıyla buluşturacak dalıcı eğitmenleri için TSSF tarafından 14-15 Mayıs 2018'de Kocaeli'de engelli dalıcı eğitmen semineri düzenlendi.

Seminerde engelli bireylerin denizlerde ve uygun havuzlarda donanımlı dalış ve su altı etkinlikleri yapabilecek donanıma sahip olması için eğitmenlerin uyacakları kural ve standartlar anlatıldı. Sunumları fizyoterapist, psikolog ve özel eğitim uzmanlarının gerçekleştirdiği programda 1, 2 ve 3 yıldızlı dalış eğitmenlerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Başarılı olan eğitmenler engelli dalıcı eğitmen belgesine sahip oldu.

Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından Ferhat Yalgın'ın eğitmenlik yaptığı Bağcılar Belediyesi bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü adına TSSF'ye başvuruda bulunuldu.

İki denetleme sonunda imkanları yeterli bulunan, belgeleri tam olan ve eğitmen şartları da uygun görülen Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Dalış Eğitim Merkezi, TSSF tarafından yetkilendirilen ilk engelli dalıcı dalış merkezi oldu. 60 engelli kursiyerin ders aldığı dalış eğitim merkezinde, profesyonel dalgıçlar yetişecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dalış merkezinin başarısını tebrik ederek, "Engellilerle ilgili yaptığımız çalışmalarda geldiğimiz bu nokta bizi çok mutlu etti. İnanıyorum ki engelli çocuklarımız buralardan gerçek bir dalgıç olarak ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 15:50
  1. Bağcılar Belediyesi
  2. engelli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    78 yaşındaki adam, odun yığınları ile birlikte yanarak öldü
    1. 78 yaşındaki adam, odun yığınları ile..
    2. Vali Civelek tatilcileri uyardı
    3. Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
    4. Gümüşhane’de 2.modifiyeli araç..
    5. Büyükşehir Aşıcı ile nikah tazeledi
    6. İzlanda-Türkiye maçı saat kaçta?..
    7. Asya ülkesi depremle sallandı
    8. Dünya Superbike Şampiyonası
    9. Yaralı karaca tedavi altına alındı
    10. 9 çocuk babası kayıp adamın cesedine..
    11. İstanbul Şuhutlular Derneğinden Başkan..
    12. Şuhut’ta Hamza Şeyh Dede’yi anma..
    13. Dışarı çağırdıkları adamı evinin..
    14. Evinin önünde tartıştığı şahıslar..
    15. Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3..
    16. Burhaniye’de trafik kazası: 4 yaralı
    17. Tatilden dönüş yoğunluğu
    18. TFF'den Adil Gevrek'e tebrik
    19. Bağcılar'daki engelli dalıcı dalış..
    20. Adana’da kaçak cep telefonu operasyonu
    21. Çeşme bayramda 9 gün doluluk yaşamadı
    22. Erzurum’da otomobil takla attı: 1 ölü,..
    23. Araçlarda yeni dönem başlıyor! Emniyet..
    24. Bingöl'den acı haber! Kaya parçası..
    25. Beşiktaş’ta makas terörüyle gelen..
    26. Uyarılar işe yaradı, çöp yığınları..
    27. Alanya’da otomobilin çarptığı Rus çift..
    28. Zeytin Dalı harekat alanında saldırı:..
    29. Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polis..
    30. EYT, 3600 ek gösterge, süresiz nafaka,..
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler