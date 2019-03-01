Bağcılar’da zabıta ve temizlik görevlerine narkotik semineri

İstanbul Narkotik polisi, Bağcılar Belediyesinin sokaklarda görev yapan temizlik ve zabıta personeline uyuşturucuyla mücadele semineri verdi. Konuşmacı polisler, gün boyu sahada çalışan görevlilere “Kışın binanın çok havalandırılması, yazın pencerelerin sürekli kapalı olması orada uyuşturucu imalatı yapıldığı konusunda size fikir verebilir. Sokak satıcıları eskisi gibi amatör dövmeli veya eşofmanlı değil. Artık ciple satış yapıyor ve yanlarında köpek gezdiriyorlar” şeklinde tüyolar da verdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bağcılar Belediyesinin dışarıda görev yapan personeline yönelik uyuşturucuyla mücadele kapsamında ’Narko Rehber’ semineri verildi. Bağcılar Halk Sarayı’nda düzenlenen programa Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı sokakta görev yapan çalışanlar katıldı.

"Sokakta vatandaşlarla birebir teması olan insanlarsınız"

Seminerde katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli üç polis, narkotik maddelerin tanımı ve uyuşturucuyla mücadele konusunda sunum yaptı. Uyuşturucunun çağın en büyük sorunu olduğuna dikkat çeken konuşmacılar, "Zabıtalar ve temizlik işçileri gibi sokakta vatandaşlarla birebir teması olan insanlarsınız. Uyuşturucu ile mücadelede sizin katkılarınız bizler için oldukça önemli. Hep birlikte hareket etmeliyiz. Sizin de bize destek vermenizi ve bize ihbarlarınızla yardımcı olmanızı istiyoruz. Narkotik suçlarla daha etkili mücadele edilmesi maksadıyla ihbar hattımız üzerinden görüntü, bilgi ve anlık konum ile bizlere ulaşabilirsiniz” dedi.

“Madde satıcısını nasıl tanıyabilirsiniz?”

Bağımlılık yapan maddeleri ve zararlarıyla ilgili bilgiler paylaşan narkotik ekipleri, “Siz sokakta çalışan personel zaten onlarla yüz yüze gelecek pozisyondasınız” diyerek uyuşturucu tacirlerini kolayca tanıma ve uyuşturucu imalathanelerini tespit etme konusunda tüyolar vererek şunları söyledi:

"Uyuşturucu saklanan veya üretilen yerleri anlayabilir misiniz? Bir binanın çöp atıklarından sürekli aynı maddelerin çıkması, kışın binanın çok havalandırılması, yazın pencerelerin sürekli kapalı olması orada uyuşturucu imalatı yapıldığı konusunda size fikir verebilir. Madde satıcısını nasıl tanıyabilirsiniz? Sokak satıcıları eskisi gibi amatör dövmeli veya eşofmanlı değil. Artık lük araçlarla, ciple satış yapıyorlar. Yanlarında köpek gezdiriyorlar. Artık mevki makam şan şöhret hiç fark etmiyor. Her kesimden insanda bunu görebiliyorsunuz."