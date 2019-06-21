0553 313 94 23

Bağcılar’da Yaz Kur’an kursları coşkulu bir açılışla başladı

“Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur’an Olsun” sloganıyla Bağcılar’da 22 bin öğrencinin eğitim göreceği yaz Kur’an kursları coşkulu bir törenle başladı.

21 Haziran 2019 Cuma 14:37
Bağcılar’da Yaz Kur’an kursları coşkulu bir açılışla başladı

“Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur’an Olsun” sloganıyla Bağcılar’da 22 bin öğrencinin eğitim göreceği yaz Kur’an kursları coşkulu bir törenle başladı. Renkli etkinliklerle gerçekleşen açılışta konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çocuklarımız camilerimizin gülüdür, neşesidir. Çocuklarımızın neşesi de toplumun güzelliğini oluşturacak” dedi.


Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur’an Olsun" projesi kapsamında Bağcılar’da da 2019 yılı yaz Kur’an kurslarının açılışı yapıldı. Programın gerçekleştiği Çiftlik Demircan Merkez Camii, Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Rengarenk tişört giyen çocuklar, “Camiye koşalım Kur’anla buluşalım”, “Kur’anla bağlan hayata”, “Gel bu yaz Kur’an’ı gönlüne yaz” yazılı döviz açtı.


Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı “Bir sezonun daha başlangıcındayız. Bir taraftan okullarımız eğitimlerine yaz tatili münasebetiyle ara verirken diğer taraftan da camilerimizin şenlendiğini görüyoruz. Çocuklarımız camilerimizin gülüdür, neşesidir. Çocuklarımızın neşesi de toplumun güzelliğini oluşturacak. Dinini iyi öğrenen, vatanını milletini iyi bilen nesilden bu ülkeye zarar gelmez. Hain hiç çıkmaz. Vatanına milletine, dinine bağlı ve inançlı nesilleri yetiştirmek zorundayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çocuklarına sahip çıktığı için de velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.



Buraları sizler dolduracak ve neşelendireceksiniz


Çocuklara seslenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise “Güzel bir tabloyla karşı karışayız. Nasıl okulda beşeri ilimler alıyorsanız burada da dini ilimleri öğreneceksiniz. Burada öğrendiklerinizi de yaşam tarzı haline getireceksiniz. Okullar olduğu gibi camiler de sizin mekanlarınız. Buraları sizler dolduracak ve neşelendireceksiniz” diye konuştu.


İlçe Müftü Vekili Mahmut Uzun da “İnşallah Mevla sizlere yaz boyunca ibadetleri öğrenmeyi nasip etsin. Mevla sizleri anne babalarına ve vatana millete hayırlı evlatlar olabilmeyi nasip etsin” şeklinde dua etti.


Programda çocuklar, mehteran gösterisi ve ilahiler okudu. Törenden sonra protokol, çocuklara ders görecekleri kitapları dağıttı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:37
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
    1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    2. TOKİ Karaman kura sonuçları son dakika..
    3. Nazilli Ticaret Odası’ndan yeni atanan..
    4. TCMB döviz kurları
    5. Kuyumcuları binlerce dolar dolandıran..
    6. Bakan Varank, İstanbul'da
    7. Botswana’da 500’den fazla akbaba..
    8. Sağanak sonrası çalışmalar başladı
    9. İran'dan "ABD'nin savaş uçağını da..
    10. Muğla'da uyuşturucu ticaretine ağır..
    11. Bağışlanan organlar iki hastaya umut..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan..
    13. Polisle çatışan zanlılar Sivas’ta..
    14. Zabıtayı görünce namaza duran dilenci,..
    15. Tarihî mirasta peyzaj yaklaşımları
    16. Çin insansız helikopterini başarıyla..
    17. TİKA'dan Kosova'da arıcılığın..
    18. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    19. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    20. Amerikalı turistin çantasını gasbeden..
    21. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    22. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    23. Başkan Büyükakın: “Varlık sebebimiz..
    24. Dünya Yoga Günü Güvercinada’da kutlandı
    25. Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası..
    26. Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an..
    27. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    28. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    29. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    30. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!