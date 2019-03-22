Bağcılar’da yaşlılar ikinci baharını Yaşlı Bakım Merkezi’nde yaşayacak

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Geçmişimizden bize kalan en büyük mirasımız” dediği yaşlılar için Yaşlı Bakım Merkezi’ni hayata geçiriyor. Yaşlılar,fizik tedavi ile kişisel bakımın yanı sıra atölyelerindeki aktivitelere katılarak sosyal ilişkilerini zenginleştirip konforlu ve bahtiyar bir yaşlılık süreci geçirecek.

Yaşlıların sosyal hayata karışımı ve desteklenmesi yönünde birçok projeye imza atan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yeni dönemde de hizmet yelpazesini genişletiyor. İlçede ikamet eden yaşlılar, bugüne kadar aldıkları hizmetten daha fazlasını yeni inşa edilecek Yaşlı Bakım Merkezi’nde alacak.

Bağcılar’daki yaşlıların bu projeyle aktif bir yaşlılık hayatı süreceğini dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, “Yaşlılarımız geçmişimizden bize kalan en değerli mirasımızdır. Onların sağlığı, rahatı, huzuru kısaca her şeyi bizlere emanet. Biz de üzerimize düşeni hakkıyla yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar ikinci baharını yaşasın diye Yaşlı Bakım Merkezi’ni yapacağız. Projeleri hazırladık inşallah yakında hayata geçireceğiz. Burası bir nevi tecrübe paylaşım merkezi olacak. Büyüklerimiz bilgi, beceri ve hayat tecrübelerini burası aracılığıyla yeni nesle aktaracak” dedi.

“Yaşlılar torunlarıyla ortak aktiviteler yaparak keyifli zaman geçirecek”

Beş katlı olarak inşa edilecek Yaşlı Bakım Merkezi’nde dinlenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları yer alacak. Yaşlılar torunlarıyla birlikte kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim ve sanat atölyelerinde kaliteli zaman geçirecek. Tam donanımlı ve kullanışlı binada kuaför salonları, kafeler, duş alanları da olacak. Çevresi yeşil alanla kaplı olacak bakım merkezinin bahçesinde park ve oturma gurupları da bulunuyor.

Bu proje sayesinde sosyal ilişkilerini zenginleştirecek olan yaşlılar, torunlarıyla birlikte ortak aktiviteler yaparak hem keyifli hem de faydalı paylaşımlar da bulunacak. Bağcılar’a değer katacak Yaşlı Bakım Merkezi’nde doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, yaşlı bakım teknikeri, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, ergoterapi ve uğraş terapisi alanında deneyimli meslek elemanı, yaşlı bakım elemanları görev yapacak.