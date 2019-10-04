Bağcılar'da vinç devrildi! Operatör altında kaldı Bağcılar'da bir inşaat alanında kurulu olan vinç devrildi. Devrilen vincin altında kalan operatör, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bağcılar'da bir inşaat alanında devrilen vincin altında kalan operatörü, yaralı kurtarıldı. Bosna Caddesindeki bir inşaat alanında çalışan vinç devrildi. Devrilen vincin altında kalan operatör, olay erine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vinç operatörü, hastaneye kaldırıldı.

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