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Bağcılar'da vinç devrildi! Operatör altında kaldı

Bağcılar'da bir inşaat alanında kurulu olan vinç devrildi. Devrilen vincin altında kalan operatör, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

04 Ekim 2019 Cuma 10:21
Bağcılar'da vinç devrildi! Operatör altında kaldı

İstanbul Bağcılar'da bir inşaat alanında devrilen vincin altında kalan operatörü, yaralı kurtarıldı. Bosna Caddesindeki bir inşaat alanında çalışan vinç devrildi. Devrilen vincin altında kalan operatör, olay erine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vinç operatörü, hastaneye kaldırıldı.

 

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 10:21
  1. İstanbul
  2. Bağcılar
  3. vinç kazası

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